Reghecampf o duce bine în Africa! Echipa românului bate finalista sezonului trecut al Ligii Campionilor și face un pas mare spre sferturi

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de românul Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a obținut o victorie importantă în Liga Campionilor Africii, învingând-o pe Mamelodi Sundowns cu 2-1, în etapa a 4-a a grupelor.

Până la acest meci, ambele echipe erau la egalitate în grupa C, cu câte 5 puncte fiecare. Al-Hilal a reușit să se desprindă și să rămână neînvinsă în grupă, acumulând 8 puncte din patru partide, fiind foarte aproape de calificarea în sferturile competiției. În duelurile directe cu sud-africanii, formația lui Reghecampf a obținut acum 4 puncte, după ce în tur s-a terminat 2-2.

Partida de marți a început echilibrat, dar Al-Hilal a deschis scorul în prelungirile primei reprize, printr-un penalty transformat de Mohamed Abdelrahman. După pauză, extrema Jean Girumugisha a majorat avantajul gazdelor în minutul 49, iar brazilianul Arthur Sales, intrat de pe bancă, a redus din diferență pentru Mamelodi Sundowns în minutul 61. Echipa sudaneză a rezistat însă până la final și a păstrat victoria.

Echipa românului a învins finalista Ligii Campionilor

Mamelodi Sundowns, finalistă în sezonul trecut al Ligii Campionilor Africii, pierduse finala din 2025 în fața echipei Pyramids FC din Egipt, scor 2-3, iar acum a cedat în fața echipei lui Reghecampf.

În campionatul intern, Al-Hilal Omdurman se menține pe primul loc în Sudan, cu 35 de puncte după 15 etape. Următorul meci din Liga Campionilor pentru echipa românului va fi returul cu MC Alger, pe 6 februarie.