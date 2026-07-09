Recordul de audiență a fost depășit. 6,25 milioane de spectatori au urmărit CM de fotbal

În condițiile în care stadioanele care au găzduit meciuri la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord au înregistrat o rată medie de ocupare de 99,7%, peste 6,25 milioane de oameni au urmărit partidele. Ceea ce reprezintă un nou record.

Până la confruntările din sferturile de finală care debutează astăzi, s-a înregistrat o prezență medie de peste 65.000 de fani pe meci, potrivit FIFA. Conform datelor publicate, s-au înregistrat cifre fără precedent în ceea ce privește audiența, implicarea digitală și infrastructura tehnologică, iar competiția a acumulat deja 20 de miliarde de vizualizări video pe platformele FIFA.

Recordul a fost doborât la meciul Germania - Ecuador

La sfârșitul lunii iunie, cu aproape 4 milioane de spectatori, ediția găzduită de Canada, Mexic și SUA depășise un record de afluență care data din 1994. Adică de la o altă ediție găzduită pe pământ american. Anunțul a fost făcut la meciul Germania – Ecuador (1-2), pe arena din East Rutherford (New York / New Jersey). Pe ecranele video ale acesteia a fost trecut noul record: 3.605.357 spectatori.

Recordul nu a fost surprinzător. La doar șase zile după meciul de deschidere al competiției, cel de pe stadionul din Mexico City, fusese stabilită cea mai mare prezență la meciuri într-o singură zi din istoria competiției. Un total de 281.223 de fani au umplut tribunele pentru cele patru meciuri ale zilei: Franța – Senegal 3-1, Irak – Norvegia 1-4, Argentina – Algeria 3-0 și Austria – Iordania 3-1. Iar recordul anterior era de 277.070, fiind stabilit în 28 iunie 1994, o zi în care s-au disputat, de asemenea, patru meciuri (Rusia - Camerun 6-1, Brazilia - Suedia 1-1, Italia - Mexic 1-1, Irlanda - Norvegia 0-0).

Tot atunci, FIFA a anunțat că prezența totală la ediția din 2026 a CM de fotbal era de 1.309.652 de spectatori, reprezentând o medie de 65.483 de spectatori pe meci. „Uau! 281.223 de fani au fost prezenți astăzi pe stadioanele Cupei Mondiale FIFA - cea mai mare prezență înregistrată vreodată în istoria competiției!”, a notat președintele FIFA, Gianni Infantino, într-o postare. „16 iunie 2026 va intra în istoria Cupei Mondiale FIFA! Nu le pot mulțumi îndeajuns fanilor noștri pentru că au adus culoare, atmosferă și emoție acestui turneu. Cupa Mondială FIFA 2026 - cea mai incluzivă de până acum - continuă să arate cât de mult este iubit sportul nostru și cum fotbalul unește lumea!”

Și cum la această ediție sunt 104 meciuri în total (au rămas 8 de disputat), e previzibil că la final actualul record va fi ameliorat substanțial. Pe de altă parte, această afluență s-a atins în condițiile în care prețul biletelor de acces a fost extrem de ridicat.

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Au fost 2.549 spectatori la un meci al României

Iată câți spectatori au asistat la edițiile precedente ale competiției: 1930 Uruguay (18 meciuri) - 434.500 (medie de 24.139), 1934 Italia (17) - 395.000 (23.235), 1938 Franța (18) - 483.000 (26.833), 1950 Brazilia (22) -1.337.000 (60.773), 1954 Elveția (26) - 943.000 (36.269), 1958 Suedia (35) - 868.000 (24.800), 1962 Chile (32) - 776.000 (24.250), 1966 Anglia (32) - 1.614.677 (50.459), 1970 Mexic (32) - 1.673.975 (52.312), 1974 RF Germania (38) - 1.774.022 (46.685), 1978 Argentina (38) - 1.610.215 (42.374), 1982 Spania (52) - 1.856.277 (35.698), 1986 Mexic (52) - 2.407.431 (46.297), 1990 Italia (52) - 2.517.348 (48.411), 1994 SUA (52) 3.587.538 (68.991), 1998 Franța (64) - 2.785.100 (43.517), 2002 Coreea de Sud și Japonia (64) - 2.705.197 (42.269), 2006 Germania (64) - 3.352.605 (52.384), 2010 Africa de Sud (64) - 3.178.856 (49.670), 2014 Brazilia (64) - 3.429.873 (53.592), 2018 Rusia (64) – 3.031.768 (47.371), 2022 Qatar (64) – 3.404.252 (53.191).

E de spus că echipa de fotbal a României figurează la capitolul recorduri negative în privința audienței. Mai exact, la prima ediție a CM de fotbal, în 14 iulie 1930, partida câștigată de tricolori cu 3-1 ar fi fost urmărită de doar 2.549 de spectatori. E adevărat, tot atunci, la Chile – Franța 1-0 au fost 2.000... La polul opus se află finala CM 1950, Uruguay – Brazilia 2-1, când pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro au fost 173.850 de spectatori (unele surse dau chiar 200.000).

În sfera digitală, printre conținuturile cu cel mai mare impact se numără „vâslitul viking”, modul în care sărbătoresc fanii Norvegiei victoriile, care a ajuns la 172 de milioane de vizualizări pe TikTok. În ceea ce privește tehnologia, FIFA a indicat că 161.000 de kilometri de cablu de fibră optică au fost desfășurați pentru organizarea turneului, o distanță echivalentă cu ocolul Pământului de patru ori.

Mai mult, FIFA a precizat că turneul și rețelele de difuzare au transmis 13 milioane de gigaocteți de date și că sistemele de securitate au neutralizat cu succes peste 1 miliard de amenințări cibernetice.

Pe teren, organizația a evidențiat și câteva recorduri individuale atinse în timpul competiției, în care belgianul Youri Tielemans este, până în prezent, jucătorul care a parcurs cea mai mare distanță, cu 61,8 kilometri.

Între timp, francezul Kylian Mbappe a înregistrat cel mai rapid sprint al turneului, atingând 37,6 kilometri pe oră, iar senegalezul Pape Gueye a înregistrat cel mai rapid șut la poartă, cu 131,9 kilometri pe oră.