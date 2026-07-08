Egiptenii au contestat arbitrajul din meciul cu Argentina. „Nu am văzut respect sau fair-play!”

Echipa de fotbal a Egiptului a fost la circa 15 minute de o mare performanță. Africanii au condus cu 2-0 până în minutul 79 al meciului cu Argentina, însă au pierdut (2-3), iar după meci au contestat arbitrajul.

Arbitrul François Letexier a avut serios de lucru în această partidă. Cavalerul fluierului a arătat patru cartonașe, în prelungiri, și toate egiptenilor: Fathy (min. 90+4), Shoubir (min. 90+5), Attia (min. 90+8), Hossam Hassan (min. 90+9). La acestea s-a adăugat cel al lui Haissem Hassan, după meci. De asemenea, un membru al staff-ului tehnic al nord-africanilor, Saafan El-Saghir, a văzut roșu în minutul 94.

Francezul a acordat acel penalty ratat de Messi (min. 21). Solicitat de VAR (un alt francez, Jérôme Brisard), n-a validat golul lui Zico din minutul 58, Attia trăgându-l de tricou și călcându-l pe Lisandro Martinez la acea acțiune. În prelungiri (min. 90+2), lui Letexier i s-a reproșat că n-a acordat penalty la intervenția lui Julian Alvarez asupra lui Mohamed Salah la începutul acțiunii care a dus la golul de 3-2 (Enzo Fernandez, 90+2), însă contactul nu a necesitat o nouă intervenție VAR.

Antrenorul Egiptului a vorbit despre o conspirație

Aceste decizii l-au înfuriat pe Hossam Hassan. Antrenorul Egiptului a sugerat în declarațiile sale că rezultatul a fost influențat de factori din afara terenului. El a spus chiar că a existat o dorință ca Messi și Argentina să rămână în turneu. „Am arătat mai bine decât campioana en titre. Am fost mai buni în toate, însă rezultatul a fost influențat de factori de pe teren și de factori din afara lui. Poate că au vrut să păstreze campioana mondială în competiție. Poate că au vrut ca Messi să rămână în cursă. În fotbal, există uneori factori externi care depășesc aspectele tehnice. Campioana mondială a primit sprijin la toate nivelurile”.

Hassan a acuzat două momente ale meciului: golul care n-a fost validat Egiptului și un penalty neacordat echipei nord-africane în finalul jocului, înainte de golul decisiv al lui Fernandez. „Nu am văzut respect sau fair-play. Un penalty nu ne-a fost acordat. Nici măcar nu a fost verificat de VAR. Al doilea gol al nostru nu a fost validat, dintr-un motiv sau altul. Am fost tratați incorect. S-a comis o nedreptate”, a mai spus selecționerul egiptean.

Egiptenii cer suspendarea arbitrilor francezi

Hassan a criticat, de asemenea, programarea meciului, argumentând că lovitura de începere de la prânz a pus solicitări inutile asupra jucătorilor. Antrenorul a dezvăluit că l-a confruntat pe Letexier după fluierul final, spunându-i arbitrului că el crede că deciziile sale au fost nedrepte. „I-am spus arbitrului că a fost nedrept. I-am spus că poate poartă o cicatrice sau are ceva de ascuns”, a concluzionat tehnicianul.

Egiptul a depus o plângere la FIFA pentru a protesta cu privire la arbitrajul din acest meci. „Arbitrul nu a fost imparţial”, a declarat și atacantul Zico la BBC. „Nedreptatea a fost evidentă. Am jucat bine la începutul meciului. Dar este clar că acest turneu a fost aranjat.”

Hany Abo Rida, conducător al federaţiei de la Cairo, a solicitat, de asemenea, în mod oficial ca François Letexier şi asistenţii săi să fie îndepărtaţi pentru restul Cupei Mondiale, considerând că erorile lor au influențat decisiv rezultatul meciului Argentina - Egipt.

Egiptul a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Yasser Ibrahim (min. 15) și Mostafa Zico (min. 67), dar sud-americanii au întors rezultatul prin golurile înscrise de Cristian Romero (min. 79), Lionel Messi (min. 83) și Enzo Fernandez (min. 90+2).