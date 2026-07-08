„Nu este ușor să revii”. Lionel Messi a dezvăluit secretele revenirii Argentinei din meciul cu Egipt

Erou al partidei pe care Argentina a câștigat-o (3-2) cu Egipt, în optimile de finală, Lionel Messi a trecut pe primul loc al clasamentului golgheterilor cu 8 reușite.

La 39 de ani, „decarul” rămâne un jucător de mare valoare, greu de anihilat de adversari. El fusese determinant și în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva echipei Insulelor Capului Verde (3-2), în care a marcat primul gol al întâlnirii și apoi a orchestrat jocul echipei.

Marți seara, pe stadionul din Atlanta, Messi a marcat un gol, a centrat la un altul, ratând și un penalty. El a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, a jucat întregul meci și a fost vital pentru revenirea Argentinei, care va înfrunta Elveția în sferturile de finală.

Căpitanul Argentinei a fost extrem de emoționat după victoria dramatică obținută în fața Egiptului, subliniind că echipa sa a trebuit să lupte din greu pentru a avansa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. „Am suferit mult din nou, dar e bine. Aceasta este Cupa Mondială și toate meciurile sunt la fel, foarte strânse”, a spus Messi, care a marcat golul egalizator al argentinienilor (2-2), la doar câteva minute de final (minutul 79), atunci când deținătoarea titlului mondial era condusă cu 2-0.

Atacantul lui Inter Miami și-a exprimat, de asemenea, ușurarea după această victorie și fericirea față de modul în care ea a fost obținută: „A devenit greu la 0-2 și a fost foarte incitant să putem întoarce situația. Nu este ușor să revii de la 0-2, dar acest grup nu renunță niciodată și continuă să încerce până la sfârșit”, a subliniat Messi cel care este acum golgheterul solitar al CM 2026, cu opt reușite. „Ceea ce a făcut acest grup astăzi, în această fază eliminatorie, este incredibil”, a concluzionat Messi, care le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul lor.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta Elveția.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la lovituri de departajare)

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția