search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu este ușor să revii”. Lionel Messi a dezvăluit secretele revenirii Argentinei din meciul cu Egipt

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Erou al partidei pe care Argentina a câștigat-o (3-2) cu Egipt, în optimile de finală, Lionel Messi a trecut pe primul loc al clasamentului golgheterilor cu 8 reușite.

Messi a strălucit pe finalul partidei cu Egipt (Foto: EPAImages)
Messi a strălucit pe finalul partidei cu Egipt (Foto: EPAImages)

La 39 de ani, „decarul” rămâne un jucător de mare valoare, greu de anihilat de adversari. El fusese determinant și în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva echipei Insulelor Capului Verde (3-2), în care a marcat primul gol al întâlnirii și apoi a orchestrat jocul echipei.

Marți seara, pe stadionul din Atlanta, Messi a marcat un gol, a centrat la un altul, ratând și un penalty. El a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, a jucat întregul meci și a fost vital pentru revenirea Argentinei, care va înfrunta Elveția în sferturile de finală.

Căpitanul Argentinei a fost extrem de emoționat după victoria dramatică obținută în fața Egiptului, subliniind că echipa sa a trebuit să lupte din greu pentru a avansa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. „Am suferit mult din nou, dar e bine. Aceasta este Cupa Mondială și toate meciurile sunt la fel, foarte strânse”, a spus Messi, care a marcat golul egalizator al argentinienilor (2-2), la doar câteva minute de final (minutul 79), atunci când deținătoarea titlului mondial era condusă cu 2-0.

Egiptenii n-au izbutit să-l blocheze pe Messi în ultimele zece minute ale meciului (Foto: EPAImages)
Egiptenii n-au izbutit să-l blocheze pe Messi în ultimele zece minute ale meciului (Foto: EPAImages)

Atacantul lui Inter Miami și-a exprimat, de asemenea, ușurarea după această victorie și fericirea față de modul în care ea a fost obținută: „A devenit greu la 0-2 și a fost foarte incitant să putem întoarce situația. Nu este ușor să revii de la 0-2, dar acest grup nu renunță niciodată și continuă să încerce până la sfârșit”, a subliniat Messi cel care este acum golgheterul solitar al CM 2026, cu opt reușite. „Ceea ce a făcut acest grup astăzi, în această fază eliminatorie, este incredibil”, a concluzionat Messi, care le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul lor.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta Elveția

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la lovituri de departajare)

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
”Psycho” maghiar. Un bărbat a atacat o femeie la duș, dar a fugit după ce aceasta l-a stropit cu apă. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Top 3 vehicule de la STB care se defectează în condiții extreme, cum este căldura din timpul verii: „Ne salvează autobuzele și troleibuzele noi”
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
fanatik.ro
image
Nicușor Dan, înaintea începerii Summitului NATO de la Ankara: „Cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”. Dar șeful statului are o întrebare
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
digisport.ro
image
Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, a refuzat ani de zile să plătească impozit. Ce datorie are acum
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2026 vor fi publicate astăzi
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
De ce este Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara și ce poate obține România. Miza uriașă de la Marea Neagră
playtech.ro
image
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Putin a ajuns în cea mai grea situație din ultimii 25 de ani. S-a spulberat mitul invincibilității Rusiei
ziare.com
image
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
digisport.ro
image
Povestea singurei eleve din Prahova care a luat media 10 la Bacalaureat 2026. A reușit fără meditații: „A fost doar munca mea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Horoscop 8 iulie: Energia zilei aduce schimbări, claritate și noi oportunități
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”
click.ro
image
Singurul oraș din România unde promovarea la Bacalaureat a fost 0%. Toți candidații au picat examenul
click.ro
image
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
click.ro
Regele Charles al III lea al Spaniei cu soția foto Profimedia jpg
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită despre noaptea nunții, scrisă de Regele Spaniei părinților lui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii