Reacția Simonei Halep după sezonul istoric făcut de Cristi Chivu la Inter

Chivu a avut un prim sezon incredibil pe banca lui Inter. A câștigat campionatul Italiei și Cupa Italiei, devenind primul antrenor din istoria clubului care reușește această performanță chiar în anul debutului.

La început, mulți nu îi dădeau prea multe șanse. Au existat destule critici, atât în Italia, cât și în România, iar unii spuneau că nu va rezista la presiunea de la Inter. Totuși, fostul fundaș și-a văzut de muncă și a demonstrat pe teren că merită această oportunitate. După sezonul de excepție făcut cu Inter, Chivu a fost ales antrenorul anului în Serie A pentru stagiunea 2025-2026.

Simona Halep l-a felicitat pe Cristi Chivu după sezonul excelent făcut de acesta la Inter Milano. Fosta mare jucătoare de tenis a spus că apreciază foarte mult ce a reușit antrenorul român și că nu este deloc ușor să obții astfel de rezultate la un nivel atât de mare. Mesajul Simonei a venit imediat după aceste performanțe, ca un semn de respect pentru ceea ce a realizat românul la Milano.

„(n.r. – Cum ți se pare performanța lui Cristi Chivu?) Remarcabilă. Îl felicit din suflet. Știu cât de greu este la cel mai înalt nivel!”, a declarat Simona Halep, potrivit as.ro.

Cristi Chivu a condus-o pe Inter în 58 de meciuri

Echipa a avut rezultate foarte bune sub comanda sa, cu o medie de 2,10 puncte obținute pe partidă.

Antrenorul român a ajuns la Milano după perioada petrecută la Parma, unde a reușit să salveze echipa de la retrogradare în sezonul trecut din Serie A. Experiența de la Parma a fost și prima aventură a lui Chivu ca antrenor principal la nivel de seniori, iar rezultatele obținute atunci i-au deschis drumul către banca lui Inter.