Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Simona Halep rupe tăcerea după retragere! Ce a împins-o să se refugieze în Dubai după scandalul de dopaj: „Nu m-am predat!”

Simona Halep a vorbit recent despre perioada care a afectat-o cel mai mult în carieră, la câteva luni după ce a decis să se retragă din tenis, în februarie 2025. Fosta campioană a participat la un eveniment organizat în Poznan, Polonia, unde a povestit cât de greu i-a fost în timpul suspendării din circuit.

Simona Halep Foto/Getty
Românca a spus că experiența legată de cazul de dopaj a fost cea mai dură din viața ei profesională. Totul a început în 2022, la US Open, când a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță folosită în tratamentul anumitor tipuri de anemie.

„Într-o perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt!”

 În cadrul conferinței Impact CEE, Halep a explicat că perioada în care nu a putut juca tenis a afectat-o puternic, mai ales pentru că sportul a reprezentat o mare parte din viața ei. Românca a preferat să se retragă în Dubai în acea perioadă.

„Vreau ca lumea să rămână din experiența mea cu faptul că, într-o perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt, nu m-am predat. Știam în proporție de 100% că nu am făcut nimic rău, am curajul și determinarea de a continua până la final, inclusiv trecând peste multe obstacole și momente foarte complicate. 

Literalmente, orice lucru i se poate întâmpla oricui. Sincer vorbind, până în acel moment, am crezut mereu, mai presus de orice, în latura bună a vieții. Și dintr-o dată am învățat că poți păți lucruri rele și când nu ai făcut nimic incorect!”, a admis Simona Halep, conform Eurosport Spania.

„Cred cu adevărat că orice situație dificilă are o soluție!”

Simona Halep a povestit că cea mai mare problemă în perioada suspendării a fost lipsa de certitudine legată de viitorul său. Fosta sportivă a recunoscut că acei ani au afectat-o mai ales pe plan emoțional și că i-a fost foarte greu să gestioneze toată presiunea din jurul cazului.

„Am învățat că, mai presus de orice, indiferent de provocarea din fața ta, ai nevoie de răbdare, încredere și forță ca să poți lupta pentru tine și pentru adevăr. Cred cu adevărat că orice situație dificilă are o soluție, mai devreme sau mai târziu, mai ales când știi în adâncul sufletului că ești o persoană cinstită și ești sigură de cine ești și de ceea ce ai făcut. Când, în sinea ta, știi că nu ai făcut nimic rău intenționat, dar nu poți controla cât timp va dura până se vor lămuri lucrurile, este foarte dificil. Desigur, faptul că totul s-a petrecut într-un mod atât de public a complicat și mai mult situația, dar am avut norocul să am în jur oameni buni care mă cunoșteau cu adevărat, iar asta m-a ajutat enorm!

„M-am simțit ușurată când s-a demonstrat că nu am luat nimic!”

Cei care mă cunosc, care au stat aproape de mine pe parcursul carierei mele și știu care este respectul meu pentru acest sport, au înțeles cine sunt eu, ca om. Apoi când am revenit în circuit, am simțit multă simpatie și empatie din partea oamenilor din tenis. Jucătoarele, dar și oameni din staff-ul WTA, care mă știu de aproape 20 de ani, mi-au demonstrat că nu s-au îndoit de mine. Și, sincer, unul dintre momentele în care m-am simțit cel mai ușurat a fost atunci când o instanță independentă a confirmat că nu luasem nimic în mod intenționat.

