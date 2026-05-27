Cristian Chivu a determinat un fotbalist să-și amâne retragerea. Suma considerabilă cu care crește salariul antrenorului la Inter

Antrenorul român Cristian Chivu (45 de ani) l-a convins pe mijlocașul armean Henrikh Mkhitaryan (37 de ani) să-și amâne retragerea din fotbal, programată pentru această vară. Jucătorul va rămâne până în 2027 la Inter, cu un salariu redus.

Jucătorul armean a luat în considerare ideea retragerii, dar, în cele din urmă, voința antrenorului a prevalat, cerându-i să rămână: va semna prelungirea în următoarele zile.

Conform presei italiene, Henrikh Mkhitaryan, născut în 1989, a decis să-și prelungească contractul cu Inter pentru încă un an, cu un salariu semnificativ redus față de cele 4 milioane de euro net pe sezon pe care mijlocașul armean le-a câștigat până acum. Actualul acord expiră luna viitoare, pe 30 iunie, după care va intra în vigoare cel nou.

Mkhitaryan și-a amânat astfel retragerea, decizie determinată mai ales de antrenorul Cristian Chivu, care consideră în continuare contribuția fostului jucător de la Manchester United, Borussia Dortmund, Arsenal Londra și AS Roma la echipă ca fiind neprețuită. Cel poreclit „Miki” a fost lansașt în fotbal de Mircea Lucescu, la Șahtior Donețk.

Salariu mărit, mai puțin conectat la telefon

Sky Sport a venit cu detalii despre noile cifre convenite la ultima întâlnire cu președintele Giuseppe Marotta, la care a participat și Pietro Chiodi, agentul tehnicianului.

Lui Chivu i se va mări actualul salariu de 2 milioane de euro net pe sezon la 3,2 milioane plus bonusuri de performanță (maximum 4 milioane cu totul) până pe 30 iunie 2028, cu o opțiune pentru Inter de a-i prelungi înțelegerea cu încă un sezon.

Cu Cristi Chivu pe bancă, cei de la Inter Milano au reușit primul event de la Jose Mourinho încoace. Portughezul reușea această performanță în sezonul 2009-2010.

După ultimul meci de campionat, 3-3 cu Cagliari, tehnicianul a spus că se gândește la vacanță.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară.

Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a spus antrenorul român.