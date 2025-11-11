Haos financiar la UTA: 244 de creditori pe listă, de la jucători, până la Microsoft și Orange România

UTA Arad trece printr-un moment delicat. Clubul a intrat oficial în concordat preventiv, iar instanța a aprobat planul prin care „Bătrâna Doamnă” își va achita datoriile în mod eșalonat. Numai că documentele depuse la tribunal au scos la iveală o realitate dură: UTA are nu mai puțin de 244 de creditori.

Lista cuprinde o gamă incredibil de variată de nume: de la foști și actuali jucători, până la Federația Română de Fotbal, Spitalul Județean Arad, dar și companii private precum Orange România, firme de ticketing sau chiar Pensiunea Casa Zânelor.

Deși conducerea clubului s-a lăudat în ultimele luni că „salariile sunt la zi”, realitatea pare alta. În acte, întreg lotul actual figurează printre creditori, la fel ca antrenorii și o serie de foști fotbaliști.

Printre cei care au de încasat bani se află Răzvan Trif, Cornel Râpă, Claudiu Drăgan, dar și actuali componenți ai echipei, precum Mino Sota, Van Durmen, Ovidiu Popescu sau antrenorul Adrian Mihalcea.

Alexandru Meszar, printre creditori

Alexandru Meszar, omul care controlează clubul, se regăsește și el printre creditori. Numele său apare nu doar în mod personal, ci și prin firma MESZAR Alexandru CTR S.A., precum și prin CS Atletico Arad, club aflat tot sub controlul său.

Astfel, UTA are de returnat sume de bani nu doar către jucători sau colaboratori, ci și către propriul conducător. O situație care ridică multe semne de întrebare într-un moment în care echipa se luptă să rămână stabilă, atât sportiv, cât și financiar.

Pentru o citire a întregii liste, care conține 13 pagini și cuprinde 244 de nume, puteți să accesați acest link.