search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Barajul Turcia - România, joi, ora 19:00. Cămătaru a spus cum poate da naționala lovitura la Istanbul

0
0
Publicat:

În contextul accidentării lui Louis Munteanu (23 de ani) și a suspendării lui Denis Drăguș (26 de ani), selecționerul Mircea Lucescu se bazează în atac doar pe Daniel Bîrligea (25 de ani), iar ca soluție de backup a ales pe convoace pe necunoscutul Marius Coman (29 de ani), atacantul de la UTA Arad.

Rodion Cămătaru este acum om de afaceri FOTO Facebook

Rodion Cămătaru (67 de ani) este de acord cu această selecție și l-a lăudat pe fotbalistul arădenilor. De asemenea, fostul mare atacant de la Dinamo și Universitatea Craiova este optimist că România va face un rezultat bun.

Nu este o surpriză, având în vedere randamentul pe care l-a avut la UTA. Are calități. Depinde foarte mult dacă va juca, dar eu zic că merită să fie luat. (...)

E un meci foarte greu, un baraj foarte greu. La prima vedere, diferența de valoare dintre cele două loturi pare...

Dar, de multe ori, fotbaliștii nu joacă, așa că meciul va fi deschis. Avem speranțe. Poți să prinzi un moment foarte bun și poți să câștigi.

Eu mă gândesc că avem un grup de jucători care pot face această diferență. Nu prea avem jucători cum erau înainte care să facă diferența, un Hagi, un Mutu...

Eu cred că toată echipa va putea face un rezultat bun, cum a fost cu Ucraina. Toată lumea așteaptă acest lucru”, a declarat Rodion Cămătaru pentru Digi.

Meciul Turcia - România are loc joi, de la ora 19:00, în direct la Prima TV. Este semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

