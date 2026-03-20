Veriga slabă din lotul FCSB-ului. Mihai Pintilii a renunțat la menajamente și l-a avertizat pe Mirel Rădoi. „Un băiat cu care trebuie lucrat mult!”

Mirel Rădoi se află în fața celui de-al doilea meci de la revenirea pe banca celor de la FCSB, într-un moment important pentru echipă. Vineri seară, bucureștenii vor evolua pe teren propriu împotriva formației UTA Arad, într-o partidă din etapa a doua a play-out-ului.

Înaintea confruntării, fostul secund al echipei, Mihai Pintilii, a atras atenția asupra unui aspect esențial: echilibrul psihologic din vestiar. Acesta consideră că, în actualul context, gestionarea stării mentale a jucătorilor poate face diferența.

Un exemplu concret oferit de Pintilii este cel al lui Mihai Lixandru. Mijlocașul, spune el, are nevoie de sprijin constant pentru a-și menține încrederea și motivația, mai ales în momentele mai dificile ale sezonului.

„Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult!”

Fostul internațional a explicat că mai mulți fotbaliști au trecut prin perioade delicate după accidentări, însă cazul lui Lixandru este diferit din punct de vedere mental. Acesta ar avea nevoie de o abordare mai atentă, fiind mai sensibil și predispus la îndoială, motiv pentru care staff-ul trebuie să lucreze cu el constant la capitolul încredere.

„De încredere a avut nevoie și Olaru, după ce a revenit din accidentare. Octavian Popescu, Pantea… Lixandru, care are nevoie de încredere și motivație. Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult pe partea asta. El este mai sensibil, mai negativist.

Mereu i-am zis să-și spună că este un jucător bun, care se poate lupta cu oricine. Nu este vorba neapărat de accidentări, nu ai cum să joci fotbal fără să te accidentezi!”, a zis Mihai Pintilii, potrivit orangesport.ro.

În acest moment, FCSB ocupă locul 9 în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce UTA Arad se află o poziție mai sus, cu 25. Ultima confruntare directă dintre cele două echipe a avut loc la începutul lunii martie, când bucureștenii s-au impus spectaculos, scor 4-2.