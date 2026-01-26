Rapid menține presiunea asupra Craiovei. Giuleștenii au răsturnat tabela la Arad

În ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, Rapid s-a impus luni seară la Arad, scor 2-1, contra formației UTA. Gazdele au deschis scorul, dar n-au putut ține de rezultat.

Marius Coman a găsit primul drumul spre gol, în minutul 19. Giuleștenii au egalat până la pauză. Golgheterul sezonului, Alex Dobre, a punctat de la punctul cu var, în minutul 43.

Brazilianul Leo Bolgado a adus victoria în minutul 79. În minutul 61, nou-venitul Olimpiu Moruțan a fost aruncat pe teren de antrenorul Costel Gâlcă. În atacul Rapidului a fost titularizat Daniel Paraschiv.

Rapid are 45 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. UTA este pe locul 8, cu 35 de puncte.