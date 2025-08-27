Rapid plusează pentru transferul lui Ianis Hagi. Vrea să profite de problemele de la negocierile cu turcii

Presa din Turcia a anunțat transferul lui Ianis Hagi la Fatih Karagumruk, dar Mircea Lucescu, un apropiat al familiei Hagi, a dezvăluit că internaționalul tricolor încă nu a semnat contractul. Rapid încercă să profite de această situație și să-l ”sufle” grupării din Istanbul pe jucător, promițându-i ferm ca jumătatea sezonului să fie fi trimis la ”surata” mai mare a giuleștenilor, Genoa.

”Deocamdată, nu a semnat. Mai sunt niște probleme, am vorbit și cu Gică. În sfârșit, vom vedea. Ar trebui să semneze”, a declarat selecționerul, la Digi Sport. Tentat cu un salariu de un milion de euro pe sezon, dar și cu o clauză rar întâlnită, potrivit căreia va încasa un procent dintr-un eventual viitor transfer al său de la Fatih Karagumruk, Ianis Hagi încă ezită.

Rapid vrea să-l repună pe picioare, apoi să-l trimită la Genoa

Iar Rapid încearcă să-l deturneze spre Genoa, via Giulești, la sugestia lui Mircea Lucescu. Dan Șucu s-a întâlnit personal cu Ianis Hagi pentru a încerca să-l convingă să joace la gruparea vișinie până în iarnă, iar apoi să facă pasul spre cealaltă echipă deținută de patronul Rapidului, Gena.

”Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a declarat Mircea Lucescu, tot la Digi Sport.