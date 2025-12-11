Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Antrenorul Darren Cahill i-a dat de gol

Antrnorul australian Darren Cahill (60 de ani) ține legătura cu fsta sa elevă, Simona Hale (34 de ani), în timp ce îl pregătește pe itlaianul Jannik Sinner (24 de ani)

Aflată la Dubai, unde deține o proprietate, Simona s-a pregătit cu Sinner, aflat în cantonament pentru viitorul sezon.

Imagini de la antrenament au fost postate de antrenorul australian pe contul său de Instagram. „Un cuplu de campioni”, scrie Cahill, referindu-se la Simona și la Jannik.

Italianul a mers duminică la Abu Dhabi, pentru ultimul Mare Premiu de Formula 1 al sezonului, apoi a revenit la Dubai, țintind revenirea pe prima poziție ATP, ocupată de rivalul spaniol Carlos Alcaraz (22 de ani).

Colaborarea lui Cahill cu Sinner pentru 2026 a fost bătută în cuie la Turneul Campionilor, câștigat de italian la Torino. Tehnicianul anunțase că 2025 este ultimul său an în circuit, dorind să stea mai mult cu familia.