Speranța lui Hagi rătăcește prin nordul Europei și se va bate să scape de la retrogradare în Danemarca

După experiențe nereușite din Franța, de la Bordeaux și de la Dunkerque, mijlocașul ofensiv Alexi Pitu (23 de ani) a aterizat în Danemarca, la codașa Vejle BK, informează site-ul oficial al nordicilor. Gică Hagi spera că Pitu va schimba fața echipei naționalei, însă realitatea este că el nu izbutește să se impună deloc în străinătate, după ce a fost „exportat” de Farul la fragedă vârstă.

Clubul din Danemarca l-a prezentat astăzi pe Pitu, care a semnat până în vara lui 2026. Pitu a fost dorit și de Farul, pentru a fi „revopsit” în vederea unei alte vânzări în străinătate.

„Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis. Jucătorul român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2, au scris danezii.

Pitu va fi remunerat cu 250.000 de euro pe sezon. În sezonul trecut, el a bifat doar 5 meciuri pentru Dunkerque, fără să contribuie la vreun gol.

Pentru Bordeaux, care l-a cumpărat de la Farul pentru două milioane de euro, a bifat 44 de meciuri, un gol și două pase decisive.

Cei de la Vejle au s-au salvat de la retrogradare în mod dramatic în sezonul trecut. A încheiat pe locul 10, primul deasupra liniei, cu un singur punct deasupra retrogradatei Lyngby.