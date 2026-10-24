Cu nici două luni înaintea CE de la Cluj, naționala feminină de handbal a câștigat „dubla” cu Croația

Echipa feminină de handbal a României a câștigat meciurile de pregătire pe care le-a disputat în compania formației similare a Croaţiei, în deplsare. Tricolorele s-au impus cu 34-32 în prima confruntare, vineri seara, iar astăzi au triumfat cu 28-25. În decembrie, la Cluj, naționala noastră va evolua la Campionatul European, într-o grupă cu Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Componentele naționalei de handbal s-au pozat împreună după al doilea meci cu Croația Foto: Federația Română de Handbal

În prima partidă din Croația, la Zagreb, România s-a impus cu 34-32 (18-16). Naționala noastră a condus în cea mai mare parte a timpului, având la un moment dat și cinci goluri pe tabelă, 24-19 (min. 40) şi 25-20 (42). Gazdele au revenit și au egalat, 31-31, dar România a înscris două goluri consecutive (Kerekes şi Popa) și astfel a obținut o victorie meritată.

Pentru naționala noastră au marcat Cristina Laslo 6 goluri, Mihaela Andreea Mihai 6, Sorina Maria Grozav 3, Lorena Gabriela Ostase 3, Mariam Nadia Mohamed 2, Ioana Rebeca Necula 2, Alisia Lorena Boiciuc 2, Elena Roşu 2, Eva Kerekes 2, Andreea Cristina Popa 2, Crina-Elena Pintea 2, Maria Diana Lixăndroiu 1 și Yaroslava Burlachenko 1.

În poartă, Yuliya Dumanska a avut 9 intervenţii salvatoare, Bianca Tomina Curmenţ a apărat 2 aruncări, Diana Cristiana Ciucă una.

De partea cealaltă, principalele marcatoare au fost Dejana Milosavljevic 9 goluri, Stela Posavec 6, Klara Birtic 4, Tina Barisic 3 și Mia Brkic 3.

Astăzi, naționala s-a impus cu 28-25 (16-12). Meciul s-a jucat la Prelog, cu porţile închise. Primele zece minute au fost echilibrate, dar apoi tricolorele au preluat controlul şi la pauză au condus cu 16-12. În partea a doua, România s-a desprind la şapte goluri, 27-20 (min. 53), și s-a impus fără probleme chiar dacă gazdele au marcat ultimele trei goluri ale partidei.

Pentru echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă au înscris Maria Diana Lixăndroiu 5 goluri, Sorina Maria Grozav 4, Mihaela Andreea Mihai 4, Ioana Rebeca Necula 3, Oana Doina Bors 3, Alisia Lorena Boiciuc 2, Elena Roşu 2, Bianca Tomina Curmenţ (portar) 1, Yuliya Dumanska (portar) 1, Mariam Nadia Mohamed 1, Bianca Maria Bazaliu 1 și Lorena Gabriela Ostase 1.

Pentru Croaţia au înscris Paula Posavec 7 goluri, Klara Birtic, Stela Posavec, Tina Barisic, Katarina Jezic, Lana Strugar, câte 3 goluri, Kristina Prkacin, Lara Buric, Ivana Zrilic, câte un gol.

Naționala noastră se pregăteşte pentru Campionatul European feminin de handbal 2026, care se va desfășur în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia. România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BT Arena din Cluj-Napoca.