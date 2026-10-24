 Cu nici două luni înaintea CE de la Cluj, naționala feminină de handbal a câștigat „dubla” cu Croația | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 24 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cu nici două luni înaintea CE de la Cluj, naționala feminină de handbal a câștigat „dubla” cu Croația

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Echipa feminină de handbal a României a câștigat meciurile de pregătire pe care le-a disputat în compania formației similare a Croaţiei, în deplsare. Tricolorele s-au impus cu 34-32 în prima confruntare, vineri seara, iar astăzi au triumfat cu 28-25. În decembrie, la Cluj, naționala noastră va evolua la Campionatul European, într-o grupă cu Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Componentele naționalei de handbal s-au pozat împreună după al doilea meci cu Croația
Componentele naționalei de handbal s-au pozat împreună după al doilea meci cu Croația Foto: Federația Română de Handbal

În prima partidă din Croația, la Zagreb, România s-a impus cu 34-32 (18-16). Naționala noastră a condus în cea mai mare parte a timpului, având la un moment dat și cinci goluri pe tabelă, 24-19 (min. 40) şi 25-20 (42). Gazdele au revenit și au egalat, 31-31, dar România a înscris două goluri consecutive (Kerekes şi Popa) și astfel a obținut o victorie meritată.

Pentru naționala noastră au marcat Cristina Laslo 6 goluri, Mihaela Andreea Mihai 6, Sorina Maria Grozav 3, Lorena Gabriela Ostase 3, Mariam Nadia Mohamed 2, Ioana Rebeca Necula 2, Alisia Lorena Boiciuc 2, Elena Roşu 2, Eva Kerekes 2, Andreea Cristina Popa 2, Crina-Elena Pintea 2, Maria Diana Lixăndroiu 1 și Yaroslava Burlachenko 1.

În poartă, Yuliya Dumanska a avut 9 intervenţii salvatoare, Bianca Tomina Curmenţ a apărat 2 aruncări, Diana Cristiana Ciucă una.

De partea cealaltă, principalele marcatoare au fost Dejana Milosavljevic 9 goluri, Stela Posavec 6, Klara Birtic 4, Tina Barisic 3 și Mia Brkic 3.

Astăzi, naționala s-a impus cu 28-25 (16-12). Meciul s-a jucat la Prelog, cu porţile închise. Primele zece minute au fost echilibrate, dar apoi tricolorele au preluat controlul şi la pauză au condus cu 16-12. În partea a doua, România s-a desprind la şapte goluri, 27-20 (min. 53), și s-a impus fără probleme chiar dacă gazdele au marcat ultimele trei goluri ale partidei.

Pentru echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă au înscris Maria Diana Lixăndroiu 5 goluri, Sorina Maria Grozav 4, Mihaela Andreea Mihai 4, Ioana Rebeca Necula 3, Oana Doina Bors 3, Alisia Lorena Boiciuc 2, Elena Roşu 2, Bianca Tomina Curmenţ (portar) 1, Yuliya Dumanska (portar) 1, Mariam Nadia Mohamed 1, Bianca Maria Bazaliu 1 și Lorena Gabriela Ostase 1.

Pentru Croaţia au înscris Paula Posavec 7 goluri, Klara Birtic, Stela Posavec, Tina Barisic, Katarina Jezic, Lana Strugar, câte 3 goluri, Kristina Prkacin, Lara Buric, Ivana Zrilic, câte un gol.

Naționala noastră se pregăteşte pentru Campionatul European feminin de handbal 2026, care se va desfășur în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia. România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BT Arena din Cluj-Napoca.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
digi24.ro
image
Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”
stirileprotv.ro
image
Cine este cel mai SĂRAC ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
gandul.ro
image
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
mediafax.ro
image
FCSB – Rapid, echipele de start. Surprizele lui Reghecampf și Pancu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă prin care chinezii se încălzesc la -30°C fără să depindă de sistemele moderne de termoficare
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
255 de ruși și belaruși! A venit anunțul OFICIAL, la scurt timp după discursul surprinzător al lui Vladimir Putin
digisport.ro
image
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Trucul prin care scazi factura la caldură. Ce trebuie să pui în spatele caloriferului
observatornews.ro
image
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
newsweek.ro
image
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
prosport.ro
image
Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat
playtech.ro
image
Dan Șucu – Gigi Becali 6-3. Acesta e scorul de la care pornește FCSB – Rapid
fanatik.ro
image
Zelenski, dispus să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia. De ce s-a schimbat așa radical viziunea președintelui Ucrainei ANALIZĂ
ziare.com
image
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
digisport.ro
image
Maria Ciobanu a cântat live, la 89 de ani! Cum sună vocea „Ciocârliei” după o lungă pauză de la spectacole
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Asta înseamnă LUX! Imagini senzaționale cu apartamentul lui Liam Neeson. Cât costă paradisul de 420 de metri pătrați
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 24-25 octombrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă
click.ro
image
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
click.ro
image
„Nu e atent la ce bagă în gură!” Reacția dură a Ancăi Țurcașiu la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv