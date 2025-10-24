search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Scandal înainte de El Clasico. Lamine Yamal riscă suspendarea după declarațiile controversate despre Real Madrid

Lamine Yamal ar putea avea probleme serioase după comentariile făcute înaintea meciului Real Madrid - Barcelona, declarații pe care mulți le consideră lipsite de maturitate.

Lamine Yamal riscă suspendarea Foto/Facebook
Lamine Yamal riscă suspendarea Foto/Facebook

Tânărul de doar 18 ani va fi chemat în fața Comisiei de Disciplină și riscă o suspendare, iar suporterii Realului sunt extrem de revoltați și, cel mai probabil, nu-l vor ierta prea curând pentru cele spuse.

Prins în febra și tensiunea uriașă a unui El Clásico, jucătorul Barcelonei a făcut afirmații care, în loc să-l avantajeze, i-ar putea provoca neplăceri atât pe teren, cât și în afara lui.

Fură, se plâng tot timpul, asta fac. Să îi vedem duminică!", a admis Lamine Yamal, în cadrul unui podcast pe YouTube.

„Va avea consecințe grave!”

Deși rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona este una legendară și plină de tensiune, suporterii echipei din capitală i-au arătat în ultimul an mult respect lui Lamine Yamal. Aceștia au recunoscut contribuția uriașă pe care tânărul jucător a avut-o la performanța Spaniei de la Euro 2024, unde a fost unul dintre oamenii-cheie ai echipei.

Ceea ce a spus Lamine este extrem de grav. Și asta va avea consecințe foarte grave, mai întâi pentru el și apoi pentru coechipierii săi.

În perioada premergătoare unui meci aprins ca acesta, trebuie să fii atent. Ceea ce a spus Lamine este un lucru Grav, iar Comisia de Disciplină trebuie să intervină. Barcelona ar trebui să-i dea un avertisment, public sau privat, dar asemenea declaraţii nu pot fi ignorate!”, au admis cei de la Marca.

Fanii lui Real Madrid îl vor primi ostil pe Lamine Yamal pe Bernabeu

Fanii prezenți pe stadionul Bernabéu l-au aplaudat până nu demult pe Yamal, însă vorbele sale dinaintea derby-ului cu Real Madrid au schimbat complet situația. De acum, tânărul fotbalist riscă să nu mai fie deloc bine primit acolo, devenind practic o „persona non grata” pentru suporterii madrileni.

Lamine este un jucător care a fost chiar aplaudat pe Bernabeu, dar fanii lui Real Madrid nu vor uita niciodată ce a declarat acum. A fura este un cuvânt oribil și nu poți spune asta despre un club ca Realul. E ceva ce nu se uită!”, concluzionează spaniolii de la Marca.

El Clasico de duminică, programat la ora 17:15, se anunță un meci de foc. Câștigătoarea va obține un impuls psihologic important pentru restul sezonului.

În plus, pentru madrileni, partida are o miză specială și din cauza amintirilor neplăcute din sezonul trecut, când Barcelona s-a impus în toate cele trei confruntări directe din 2024-2025, înscriind nu mai puțin de 12 goluri.

Sport

