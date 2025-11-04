search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Poveste incredibilă: tatăl copilului care învârte 45.000 € pe zi trăiește din strâns cutii de carton

Publicat:

Poveste incredibilă în familia unuia dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume. Tatăl lui Lamine Yamal, starul de 17 ani al Barcelonei și al naționalei Spaniei, continuă să muncească zilnic pe străzile din Barcelona, strângând cutii de carton, deși fiul său câștigă aproape 45.000 de euro pe zi.

Tatăl lui Lamine Yamal strânge cutii de carton de pe stradă pentru a le vinde cu 8 eurocenți.
Tatăl lui Lamine Yamal strânge cutii de carton de pe stradă | FOTO Profimedia

Originar din Maroc, Mounir Nasraoui a devenit o figură cunoscută în mediul online, atât prin declarațiile sale controversate, cât și prin stilul său de viață. Recent, el a surprins din nou cu mărturisiri neașteptate despre modul în care își câștigă existența.

Mulți oameni spun prostii. De exemplu, de ce nu muncesc, de ce trăiesc de pe urma fiului meu... Ei bine, da, oameni buni.

Mulțumesc, fiule, voi fi mereu recunoscător. Voi trăi de pe urma ta. Fiul meu nu trebuie să mă ducă la un azil de bătrâni, pot totuși să muncesc.

Strâng toate cutiile de carton din Barcelona pe care le găsesc și le vând cu 8 eurocenți pe kilogram”, a declarat Mounir Nasraoui, într-un interviu recent.

În ciuda succesului uriaș al fiului său, care și-a cumpărat o vilă estimată la 14 milioane de euro, tatăl lui Lamine preferă să ducă o viață modestă și spune că nu vrea să depindă total de banii adolescentului de la Barcelona.

Totuși, comportamentul lui Mounir a atras și numeroase critici din partea fanilor, care îl acuză că îi afectează imaginea fiului său. Unul dintre cele mai discutate episoade a avut loc chiar înainte de „El Clasico”, când marocanul a transmis live din bucătărie, cu descrierea ironică: „Gătesc în bucătărie, iar fiul meu pe teren”.

Tatăl lui Yamal: „Tinerii de azi nu mai vor să muncească”

Mounir Nasraoui a vorbit și despre cât de mult s-au schimbat vremurile față de perioada tinereții sale și a transmis un mesaj generației actuale.

Acum, când merg pe străzi, și urăsc să o spun, obișnuiam să caut un loc de muncă în construcții și nu era niciunul. Dacă îți cauți acum un loc de muncă, ți se dă un loc de muncă, dar tinerii nu vor să mai muncească.

Ceea ce trebuie să facem este să-i încurajăm să muncească și să devină cineva, să depună efort. Vor câștiga, va veni și vremea să câștige. Dar dacă stau degeaba, își pierd tot timpul”, a transmis Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal.

Sport

