Florentino Perez rămâne președintele lui Real Madrid

Cu toate că a fost confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani, omul de afaceri în vârstă de 79 de ani a reușit să câștige cât se poate de clar alegerile pentru șefia celui mai important club de fotbal din lume.

În această dimineață, Real Madrid a anunţat rezultatele finale ale alegerilor prezidenţiale. Potrivit News.ro, Florentino Perez a obţinut 21.741 de voturi (65%), în timp ce rivalul său, Enrique Riquelme, a adunat 11.814 voturi (35%). Anunțul oficial a sunat astfel: „Comisia Electorală anunţă că, cu 100% din voturile exprimate în persoană şi prin corespondenţă, domnul Florentino Pérez a câştigat alegerile pentru preşedinţie şi consiliul de administraţie al clubului Real Madrid”.

Născut în 8 martie 1947, Florentino Perez este un om de afaceri spaniol. De profesie inginer, fost politician, acesta a ocupat funcția de președintele al echipei de fotbal Real Madrid în două mandate: din 2000 până în 2006, respectiv din 2009 și până astăzi. În timpul lui s-a vorbit despre „Galactici”, în această perioadă fiind aduși numeroși fotbaliști de talie mondială și câștigători ai Balonului de Aur pentru sume exorbitante. Pot fi amintiți Zinédine Zidane, David Beckham, Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Michael Owen și Sergio Ramos.

Are o avere de 6,8 miliarde de euro

Cu o avere estimată la 6,8 miliarde de euro, Florentino Pérez s-a confruntat pentru prima dată din 2009 cu probleme, Real Madrid având ultimii doi ani competiționali fără reușite în plan intern și extern. Și cu toate acestea, a fost reales duminică seară pentru un al 8-lea mandat, care se va încheia în 2030.

La miezul nopții trecute, Perez și-a declarat victoria „pe toate fronturile”, subliniind că a obţinut „al doilea cel mai bun rezultat din istorie”.

Preşedinte al grupului energetic COX, Enrique Riquelme îşi recunoscuse înfrângerea cu doar câteva secunde mai devreme. Și aceasta fiindcă apăruseră mai multe sondaje care îl plasau pe Pérez detașat în frunte. E de spus că aceste alegeri anticipate au fost provocate chiar de Pérez într-o conferinţă de presă la sfârşitul unui al doilea an consecutiv fără un titlu major. Și făcuse asta deși fusese reales fără opoziţie pentru a patra oară în ianuarie 2025.

José Mourinho va fi adus antrenor

Pe de altă parte, Perez a confirmat în discursul său că prima decizie majoră a noului său mandat va fi readucerea portughezului José Mourinho la cârma echipei de fotbal, ceea ce se va întâmpla după 13 ani de la primul său mandat. În vârstă de 63 de ani, Jose Mourinho este considerat în Spania drept antrenorul care a pus capăt dominaţiei rivalei FC Barcelona, ​echipă antrenată pe atunci de Pep Guardiola şi care îl avea ca star pe Lionel Messi. În trei ani competiționali, Real Madrid a câştigat un titlu în La Liga, Copa del Rey şi o Supercupă a Spaniei.

În ediția 2025/2026, antrenorul portughez a antrenat pe Benfica Lisabona. Printre echipele pe care le-a pregătit acesta se numără Fenerbahce Istanbul, AS Roma, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto, Inter Milano şi Chelsea. Mourinho a câştigat titlul de campion în Portugalia, Anglia, Italia şi Spania, precum şi şase trofee europene, inclusiv două Ligi ale Campionilor (cu Porto, în 2004, şi cu Inter Milano, în 2010).