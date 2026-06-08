search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Florentino Perez rămâne președintele lui Real Madrid

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu toate că a fost confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani, omul de afaceri în vârstă de 79 de ani a reușit să câștige cât se poate de clar alegerile pentru șefia celui mai important club de fotbal din lume.

Florentino Perez și-a păstrat funcția de președinte la Real Madrid (Foto: EPAImages)
Florentino Perez și-a păstrat funcția de președinte la Real Madrid (Foto: EPAImages)

În această dimineață, Real Madrid a anunţat rezultatele finale ale alegerilor prezidenţiale. Potrivit News.ro, Florentino Perez a obţinut 21.741 de voturi (65%), în timp ce rivalul său, Enrique Riquelme, a adunat 11.814 voturi (35%). Anunțul oficial a sunat astfel: „Comisia Electorală anunţă că, cu 100% din voturile exprimate în persoană şi prin corespondenţă, domnul Florentino Pérez a câştigat alegerile pentru preşedinţie şi consiliul de administraţie al clubului Real Madrid”.

Născut în 8 martie 1947, Florentino Perez este un om de afaceri spaniol. De profesie inginer, fost politician, acesta a ocupat funcția de președintele al echipei de fotbal Real Madrid în două mandate: din 2000 până în 2006, respectiv din 2009 și până astăzi. În timpul lui s-a vorbit despre „Galactici”, în această perioadă fiind aduși numeroși fotbaliști de talie mondială și câștigători ai Balonului de Aur pentru sume exorbitante. Pot fi amintiți Zinédine Zidane, David Beckham, Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Michael Owen și Sergio Ramos.

Perez a fost cel care a provocat alegerile anticipate la Real Madrid (Foto: EPAImages)
Perez a fost cel care a provocat alegerile anticipate la Real Madrid (Foto: EPAImages)

Are o avere de 6,8 miliarde de euro

Cu o avere estimată la 6,8 miliarde de euro, Florentino Pérez s-a confruntat pentru prima dată din 2009 cu probleme, Real Madrid având ultimii doi ani competiționali fără reușite în plan intern și extern. Și cu toate acestea, a fost reales duminică seară pentru un al 8-lea mandat, care se va încheia în 2030.

La miezul nopții trecute, Perez și-a declarat victoria „pe toate fronturile”, subliniind că a obţinut „al doilea cel mai bun rezultat din istorie”.

Florentino Perez s-a fotografiat alături de alți acționari ai echipei (Foto: EPAImages)
Florentino Perez s-a fotografiat alături de alți acționari ai echipei (Foto: EPAImages)

Preşedinte al grupului energetic COX, Enrique Riquelme îşi recunoscuse înfrângerea cu doar câteva secunde mai devreme. Și aceasta fiindcă apăruseră mai multe sondaje care îl plasau pe Pérez detașat în frunte. E de spus că aceste alegeri anticipate au fost provocate chiar de Pérez într-o conferinţă de presă la sfârşitul unui al doilea an consecutiv fără un titlu major. Și făcuse asta deși fusese reales fără opoziţie pentru a patra oară în ianuarie 2025.

José Mourinho va fi adus antrenor

Pe de altă parte, Perez a confirmat în discursul său că prima decizie majoră a noului său mandat va fi readucerea portughezului José Mourinho la cârma echipei de fotbal, ceea ce se va întâmpla după 13 ani de la primul său mandat. În vârstă de 63 de ani, Jose Mourinho este considerat în Spania drept antrenorul care a pus capăt dominaţiei rivalei FC Barcelona, ​echipă antrenată pe atunci de Pep Guardiola şi care îl avea ca star pe Lionel Messi. În trei ani competiționali, Real Madrid a câştigat un titlu în La Liga, Copa del Rey şi o Supercupă a Spaniei.

În ediția 2025/2026, antrenorul portughez a antrenat pe Benfica Lisabona. Printre echipele pe care le-a pregătit acesta se numără Fenerbahce Istanbul, AS Roma, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto, Inter Milano şi Chelsea. Mourinho a câştigat titlul de campion în Portugalia, Anglia, Italia şi Spania, precum şi şase trofee europene, inclusiv două Ligi ale Campionilor (cu Porto, în 2004, şi cu Inter Milano, în 2010).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Bat clopotele pentru unirea cu Republica Moldova? România, planul B pentru aderarea la UE a fraților de peste Prut. Un politolog celebru explică pentru Gândul de ce riscurile Unirii sunt mai mari decât beneficiile
gandul.ro
image
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
mediafax.ro
image
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
fanatik.ro
image
Ce tot caută DNA la Primăria Iași: miza dosarului cu sute de tone de păcură dispărute din rezerva de stat
libertatea.ro
image
Snooker, pescuit și plimbări prin pădure: Cum arată insula-închisoare, unde deținuții trăiesc ca într-o „tabără de vacanță”
digi24.ro
image
Denis Alibec s-a căsătorit discret cu fosta gimnastă. Detaliul evidențiat de rochia de mireasă
gsp.ro
image
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
digisport.ro
image
Bucurie mare pentru Andreea Marin. Vedeta a cules primele fructe din „Grădina cu miresme”
click.ro
image
O vilă istorică din București, cu o poveste fascinantă, e virală după ce a fost umplută cu 1.000 de ghivece. Cum arată Casa Plantelor
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă
observatornews.ro
image
Nu a primit 100.000 de euro! Câți bani a încasat Gabi Tamaș, de fapt, pentru că a câștigat Survivor 2026
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de 4.600.000 pensii în guvernul Tomac? Va indexa pensiile viitorul ministru al Muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Bacalaureat 2026. Reguli stricte: ce nu au voie să facă elevii după extragerea biletului
playtech.ro
image
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
digisport.ro
image
Mister într-un bloc rezidențial de lux din Londra. Ce se știe despre familia găsită fără viață după ce au căzut de la etajul 36. „Am auzit țipete și strigăte în ultimele două săptămâni”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Horoscop 8 iunie. Ziua care va schimba viața anumitor zodii
mediaflux.ro
image
Dramatic! Ce a fost auzit strigând Christian Eriksen înainte să cadă la pământ: „Opriți-l!”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”
click.ro
image
8 iunie 1930, ziua când Carol al II-lea devine rege al României. Povestea celui mai controversat lider al perioadei interbelice
click.ro
image
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi, la tăierea moțului. Nume mari din fotbalul românesc au făcut show, printre care și Gigi Becali. „Este o zi specială pentru noi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare de la nunta lui Mihai și Elwira Petre. Anunțul făcut după 18 ani: „Emoția a fost aceeași”
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”

OK! Magazine

image
De la asistentă medicală, la mireasă regală, la 45 de ani. Basmele există! Ce omagiu i-a adus Harriet Sperling răposatei regine Elisabeta, chiar în ziua nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă