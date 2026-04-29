Chivu l-a lăsat cu gura căscată pe marele Mourinho. Ce impresie i-a lăsat românul pe când era jucător

Jose Mourinho (63 de ani) a comentat situația lui Cristian Chivu (45 de ani). Fostul său elev de la Inter Milano se află la un pas de a deveni campion al Italiei în acest final de săptămână. Sub comanda portughezului, ca jucător, Cristi a câștigat cinci trofee cu Inter: Liga Campionilor, două scudetti, Cupa și Supercupa Italiei.

„Nu am crezut niciodată că va deveni antrenor”, a declarat tehnicianul portughez despre fostul său jucător, care ste ca și campion al Italiei cu Inter Milano, scrie site-ul Football Italia.

„Mă bucur pentru Chivu, chiar dacă atunci când l-am antrenat nu am crezut niciodată că poate fi antrenor. Era un tip bun, liniștit, un jucător grozav, dar nu părea destinat să fie așa.

Era inteligent... A studiat, a urmat toți pașii la echipele de juniori și tineret și a învățat meserie cum trebuie. Nu s-a născut antrenor din întâmplare”, a spue Mourinho în interviul acordat pentru „Il Giornale” la Milano, unde a venit pentru o acțiune a companiei de asigurări Prima Assicurazioni, pe care o reprezintă.

În timp ce Chivu strălucește, prezentul nu este la fel de glorios pentru „The Special One”, aflat doar pe locul 2 în Portugalia cu Benfica Lisabona, după liderul FC Porto (82 de puncte).

Benfica lui Mourinho are 75 de puncte, dar poate fi egalată la puncte de Sporting Lisabona (72 de puncte), care are un meci restant.

66 de meciuri are Cristi Chivu ca antrenor, la Parma (13) și restul la Inter. A înregistrat 38 de victorii, 13 egaluri și 15 înfrângeri.