Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Portarul unei echipe de fotbal din Franța a murit în vestiar, după meci. Care a fost cauza decesului

Publicat:

Un fotbalist al echipei franceze CF Estrablin și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a suferit un atac de cord în vestiar, imediat după un meci, notează publicația Dauphiné Libéré.

Nicolas Dalliere a murit in vestiar, după un meci. FOTO: Instagram
Nicolas Dalliere a murit in vestiar, după un meci. FOTO: Instagram

Sursa citată menționează că este vorba despre Nicolas Dalliere, portarul echipei secunde, poreclit „Dada” de coechipieri. Jucătorul s-a prăbușit la scurt timp după partida cu o formație vecină, iar eforturile echipajelor de prim-ajutor de a-l resuscita au fost zadarnice. Decesul său, produs chiar sub privirile colegilor, a îndoliat întreaga comunitate fotbalistică din Estrablin.

Duminică, la câteva ore de la tragedie, echipa principală a clubului a decis să dispute meciul din turul 4 al Cupei Franței, împotriva formației Goal FC, din liga a patra. În memoria portarului dispărut, spectatorii și jucătorii au ținut un minut de reculegere, iar pe teren a fost afișat un banner comemorativ.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul orașului, pentru Dauphiné Libéré.

Partida s-a încheiat cu victoria formației din National 2, scor 4-0, însă rezultatul a trecut în plan secund într-un context marcat de durere și emoție.

