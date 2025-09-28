Portarul unei echipe de fotbal din Franța a murit în vestiar, după meci. Care a fost cauza decesului

Un fotbalist al echipei franceze CF Estrablin și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a suferit un atac de cord în vestiar, imediat după un meci, notează publicația Dauphiné Libéré.

Sursa citată menționează că este vorba despre Nicolas Dalliere, portarul echipei secunde, poreclit „Dada” de coechipieri. Jucătorul s-a prăbușit la scurt timp după partida cu o formație vecină, iar eforturile echipajelor de prim-ajutor de a-l resuscita au fost zadarnice. Decesul său, produs chiar sub privirile colegilor, a îndoliat întreaga comunitate fotbalistică din Estrablin.

Duminică, la câteva ore de la tragedie, echipa principală a clubului a decis să dispute meciul din turul 4 al Cupei Franței, împotriva formației Goal FC, din liga a patra. În memoria portarului dispărut, spectatorii și jucătorii au ținut un minut de reculegere, iar pe teren a fost afișat un banner comemorativ.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul orașului, pentru Dauphiné Libéré.

Partida s-a încheiat cu victoria formației din National 2, scor 4-0, însă rezultatul a trecut în plan secund într-un context marcat de durere și emoție.