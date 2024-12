Reacția elegantă a portarului Florin Niță, după ce a fost făcut nesimțit de un fost mare fotbalist

Florin Niță este titularul postului de portar al echipe naționale, chiar dacă are 37 de ani și din spate vin ”lupii tineri”, ca Ștefan Târnovanu sau Horațiu Moldovan. Surprinzător, unul dintre cei mai de bun simț jucători ai României a fost atacat de fostul mare fundaș al Stelei, Adrian Bumbescu, care i-a fost antrenor.

”Am avut grupe bune, chiar pe Florin Niţă, portarul echipei naţionale. L-am avut de la 7 ani, era extremă dreaptă până să-l fac portar. Am avut un meci pe la Piteşti, mi s-au accidentat amândoi portarii şi l-am băgat pe el. A apărat foarte bine, era extremă dreaptă.

Păcat că nu mai răspunde la telefon, un nesimţit! Sigur că l-am sunat, i-am şi transmis că `e uşor să-ţi uiţi antrenorul care te-a crescut`. Îi aduceam mâncare la stadion, era un amărât, vai de capul lui. În fine, e altă problemă. Sigur, sunt destui care-şi uită antrenorul", a spus Adrian Bumbescu, potrivit sptfm.ro.

Florin Niță, dat afară de la Steaua de Bumbescu

Florin Niță a lămurit problema în cadrul podcastulului Toc și Talk. Actualul portar al naționalei a fost dat afară de la Steaua, unde era antrenat de Adrian Bumbescu, pe când avea 14 ani. ”Nu vreau să trec pe lângă acest episod pentru că am fost acuzat de domnul Adrian Bumbescu care a spus că a fost antrenorul meu și m-a ajutat. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru tot ajutorul pe care mi l-a oferit, dar ...

Dar a fost o perioadă în care am făcut vizita medicală și eu am emoții când merg la doctor, adică nu mă pot controla. Am o teamă de doctor. Și mi-a crescut ... Am fost trumatizat când eram mic. Am fost răcit și tot timpul venea acasă și trebuia să fac niște injecții. Și de atunci am prins frică de ace, de tot ce e alb, de doctori, de spitale...

Avea palpitații din cauza emoțiilor

Și de câte ori mergeam la vizita medicală îmi creștea pulsul și ei (n.r. medicii) tot timpul spuneau că sunt bolnav. Și vreau să-i spun domnului Adrian că am fost, am umblat, am făcut tot ce se putea investiga la inimă și le mulțumesc oamenilor care m-au îndrumat și m-au învățat ce să fac la inimă. Eu am făcut atunci, după această perioadă, pasul la Rapid pentru că la Steaua mi-au spus că nu pot juca, sunt bolnav. Am zis, bine, mulțumesc, vă rog să-mi dați transferul.

Am reușit să vorbesc cu nea Vali (n.r. Argăseală) după vreo lună de zile în care cu un coleg am stat pe la Marriott, unde aveau birourile, zi de zi. Zi de zi mergeam cu colegul care venise cu mine la Rapid 2 și nu ne băgau în seamă. Îmi aduc aminte că în ultima zi ne-a dat transferul. Și îi mulțumesc pentru că mi-a schimbat cursul vieții”, a povestit Florin Niță în podcastul Toc și Talk, proiectul jurnalistei Ioana Cosma.