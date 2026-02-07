Deși eliminată, FCSB a marcat cel mai frumos gol al fazei grupelor în Europa League. UEFA a făcut marele anunț

FCSB și-a încheiat aventura europeană mai repede decât spera. Echipa a adunat doar 7 puncte în 8 meciuri și a terminat pe locul 27, ratând calificarea în fazele eliminatorii din Europa League. A fost o campanie cu puține bucurii și cu destule dezamăgiri.

Totuși, există și o veste bună pentru campioana României. Darius Olaru a marcat cel mai frumos gol al fazei ligii, potrivit UEFA.

Golul a fost înscris în etapa a patra, în deplasarea de la Basel. În minutul 58, la scorul de 1-0 pentru elvețieni, Olaru a reușit o fază spectaculoasă: a trecut de adversarul direct, a preluat mingea pe piept și a șutat din voleu direct la vinclu, fără nicio șansă pentru portar. Reușita lui a adus egalarea, 1-1.

Din păcate pentru FCSB, Basel a mai marcat de două ori până la final și a câștigat cu 3-1. Chiar și așa, golul lui Olaru a fost apreciat la nivel european. Pe site-ul oficial al Europa League, UEFA a publicat clasamentul celor mai frumoase 10 goluri din faza ligii, iar reușita românului a fost pusă pe primul loc.

„Preluarea pe piept și voleul lui Olaru câștigă premiul pentru cel mai frumos gol al Fazei Ligii!”, a fost mesajul postat de către UEFA.

Clasamentul celor mai frumoase goluri din Faza Ligii a grupei unice UEFA Europa League:

1. Darius Olaru (FCSB) vs Basel;

2. Konstantinos Karetsas (Genk) vs Basel;

3. Sandro Lauper (Young Boys) vs Stuttgart;

4. Miguel Rodriguez (Utrecht) vs Real Betis;

5. Tanner Tessmann (Lyon) vs Utrecht;

6. Fer Lopez (Celta Vigo) vs Steaua Roșie Belgrad;

7. Kerim Alajbegovic (RB Salzburg) vs Basel;

8. Tomi Horvat (Sturm Graz) vs Celtic;

9. Jones El-Abdellaoui (Celta Vigo) vs Ludogorets;

10. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) vs Panathinaikos.