Plecarea lui David Popovici din România, decisă după JO 2024. Informații noi de la Camelia Potec

În ultima vreme s-a vorbit multe despre plecarea lui David Popovici din țară. Mulți se tem că România îl va ”pierde” pe strălucitorul înotător. Dar, de fapt, ce înseamnă această ”plecare” a sportivului? A explicat Camelia Potec, președinta Federației de natație.

Prima care a lansat informația a fost chiar fosta mare înotătoare. „Eu am spus încă din 2021 că există şanse să plece. Chiar dacă decizia acum ar fi să nu plece din ţară. Doamne fereşte! Dar poate câştigă două medalii de aur la Paris, bate două recorduri mondiale de seniori şi spune: «Gata, plec din ţară, îmi văd de studii şi nu mai vreau să fac înot».

Orice se poate întâmpla, de aceea nu se fac planurile pentru perioada de după Jocurile Olimpice”, a declarat Camelia Potec pentru as.ro.

Sportiv cu mult bun-simț, David Popovici a explicat, la Gala Sportivul Anului, unde a fost ales cel mai bun din România, că deocamdată nu se gândește la nicio plecare. „Nu a venit de la mine discuția despre acea plecare. Nu am vorbit cu doamna Potec despre așa ceva. Nu știu ce planuri am. De fapt, nu am planuri, îmi văd de treabă aici și să văd unde mă duce viața. Nu știu ce-mi rezervă viitorul”, a spus David Popovici, care uimit întreg mapamondul deși abia a împlinit 18 ani.

O eventuală plecare, abia anul viitor

Acum, Camelia Potec a explicat ce ar însemna ca superînotătorul să ”părăsească” România, cert fiind că ofertele pentru el curg gârlă. „Cred că e mult spus că România îl pierde pe Popovici. David s-a născut în România și e cetățean român. Că pregătirea se va face în altă țară sau în România, asta contează mai puțin.

Azi e sigur faptul că David rămâne alături de antrenorul lui în România pentru Paris 2024. Ne-a dat asigurări în acest sens. După JO, totul depinde de ce se va întâmpla acolo. Planurile de pregătire, inclusiv discuții de finanțare și obiective, le avem pe ciclu olimpic”.

David Popovici a avut un 2022 a fost de vis, cu 4 medalii de aur la seniori și 7 la juniori în probele sale favorite de 100 și 200 metri liber. Anul acesta va fi mai puțin încărcat, având în vedere că este unul pregătitor pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, ținta marilor sportivi ai lumii.

În 2023, înotătorul român va participa în perioada 23 - 30 iulie la Campionatele Mondiale de natație din Japonia, apoi la Campionatele Europene în bazin scurt, din 5-10 decembrie, la Otopeni.