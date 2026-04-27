Video Sorana Cîrstea, în mijlocul celui mai recent conflict din tenisul mondial. Deși învingătoare, adversara a refuzat să o salute cordial la final

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) a pierdut duminică, în 3 seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1, la turneul WTA 1.000 de la Madrid în fața favoritei Coco Gauff (22 de ani, 3 WTA). Sportiva din SUA o eliminase pe „Sori” și la Miami, la finalul lunii trecute, tot după o luptă încheiată cu set decisiv.

În timpul jocului, Sorana Cîrstea s-a dus la arbitrul de scaun Kader Nouni cu scorul de a reclama comportamentul în afara regulilor ale celor din loja adversarei.

„«Haide, agresiv, forehand, backhand, primul serviciu». E coaching. Aud de pe partea mea. Fie îi spun echipei mele să strige de pe partea cealaltă, fie chemi supervizorul. Mă deranjează, ţipă în urechea mea, sunt pe partea mea. E vorba de fair-play”, i-a spus Sorana Cîrstea arbitrului de scaun, care a precizat că el nu a auzit nimic și că, din acest motiv, nu poate lua vreo măsură.

Discuția cu oficialul a avut loc la scorul de 4-3 pentru româncă, în primul set. Sportiva noastră și-a pierdut serviciul imediat, în game-ul 8, dar a reușit să termine învingătoare manșa inaugurală.

La încheierea partidei, Coco Gauff a refuzat să dea mâna cu Sorana Cîrstea. A ales un salut rece: a întins racheta, un gest devenit familiar în perioada pandemiei, când contactul fizic era evitat.