Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Scenariul în care Sorana Cîrstea va da uitării retragerea. Cum a explicat Sabalenka eșecul încasat: „A jucat incredibil. Nu mi-a oferit șanse!”

Sorana Cîrstea a reușit sâmbătă seara una dintre cele mai mari victorii ale carierei. Românca, aflată pe locul 27 mondial, a învins-o la turneul de la Roma pe liderul clasamentului WTA, Aryna Sabalenka, considerată principala favorită la câștigarea trofeului.

Victorie extraordinară pentru Sorana Cîrstea FOTO: AFP

Deși a avut un adversar foarte puternic încă din primele tururi, Sorana nu s-a lăsat intimidată. A început meciul mai greu, dar apoi a revenit spectaculos și a jucat excelent, obținând calificarea în optimile de finală.

„Nu are nevoie de nicio introducere!”

La finalul partidei, vizibil emoționată, Sorana a declarat chiar pe teren că, dacă va câștiga turneul de la Roma, ar putea renunța la ideea de a se retrage la finalul sezonului.

„Absolut, sunt foarte, foarte fericită. E numărul 1 în lume, nu are nevoie de nicio introducere, de nicio recomandare. E foarte plăcut să obții acest rezultat, dar să știți că am muncit din greu.

Poate dacă voi câștiga acest turneu o să mă mai gândesc dacă să nu mă retrag. Vreau să le mulțumesc tuturor, sunteți spectatori minunați. Ce simt aici mi se pare imposibil de pus în cuvinte. Îmi place la nebunie turneul, oamenii, temperamentul lor, pasiunea lor pentru tenis!, a spus Sorana Cîrstea, conform digisport.ro.

În optimile de finală, românca o va întâlni pe Linda Noskova, ocupanta locului 13 mondial. Odată cu această calificare, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 79.510 euro și 120 de puncte WTA.

Reacția Arynei Sabalenka: „Nu mi-a dat șanse!”

La finalul partidei, Aryna Sabalenka a recunoscut superioritatea adversarei și a explicat că problemele fizice au împiedicat-o să evolueze la nivelul obișnuit.

Aryna Sabalenka a avut nevoie de intervenția medicilor Foto/Getty

Liderul mondial a vorbit atât despre jocul excelent făcut de Sorana Cîrstea, cât și despre disconfortul resimțit în zona spatelui și a șoldului.

„Ea a intrat în joc și a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități. Dar cred că niciodată nu pierdem, ci doar învățăm, așa că este în regulă.

Am simțit că corpul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Probabil că este vorba de partea inferioară a spatelui, legată de șold, care mă împiedică să fac o rotație completă. Vom avea câteva zile libere, pe care le vom dedica recuperării. Acesta este planul deocamdată!, a spus Aryna Sabalenka, potrivit AP News. 

