search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Perla” lui Hagi, înapoi în Superliga. Dinamo l-a luat pe Adrian Mazilu, jucător care nu a mai evoluat de un an și jumătate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Adrian Mazilu va evolua în Superliga României, pentru prima dată în cadrul altei echipe în afară de Farul Constanța. Sportivul în vârstă de 19 ani, crescut la Academia lui Gică Hagi, vândut pe când avea 17 ani la Brightn, a ajuns la un acord cu Dinamo, după o intensă luptă de convingere, potrivit digisport.ro.

Adrian Mazilu a revenit în Superliga, după experiența nefericită din Anglia. Foto Brighton
Adrian Mazilu a revenit în Superliga, după experiența nefericită din Anglia. Foto Brighton

Mazilu ar urma să fie prezentat la Dinamo în decursul zilei de mâine, în ziua meciului cu Hermannstadt. Atacantul ar urma să concureze pe post cu scoțianul Danny Armstrong (27 de ani). „Câinii roșii” au negociat, în primă instanță, cu Adrian Mazilu, urmând ca mai apoi să-i convingă pe oficialii celor de la Brighton, grupare în cadrul căreia tânărul atacant nu a reușit să se impună.

„Mizăm pe dorința lui de a reveni!”

Pentru a materializa mutarea, Dinamo le-a achitat englezilor suma de 450.000 de euro, pentru un procent de 40% din drepturile jucătorului.  Gruparea din Capitală are dreptul de a cumpăra, ulterior, și alte procente. Adrian Mazilu va avea un salariu în valoare de 8.000 de euro lunar la Dinamo.

„Mizăm mult pe dorința lui de a reveni în circuitul performanței și al echipei naționale. Viitorul părea altfel în momentul în care a plecat din România, dar apoi a suferit o ruptură de ligament la piciorul drept, la biceps femural, cu recidivă, ceea ce a complicat situația. Prima operație nu a reușit și a fost un proces dificil!”, a admis Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo. 

Taxa de un milion de euro pentru răscumpărare

În cazul unui transfer viitor al lui Mazilu, Dinamo a fost de acord să ofere englezilor 30% dintr-o potențială afacere. Dacă oficialii Brighton vor dori să-l răscumpere pe tânăr, vor fi nevoiți să le ofere bucureștenilor nu mai puțin de un milion de euro.

În cei doi ani petrecuți la Brighton, Mazilu nu a reușit să prindă niciun minut de joc la echipa mare a englezilor.

După transferul în Anglia, a fost trimis sub formă de împrumut la Farul pentru șase luni, iar ulterior, în a doua parte a sezonului 2023/2024, a evoluat la Vitesse. Totuși, timpul său de joc a fost limitat, adunând doar 66 de minute în patru apariții. Sezonul următor l-a petrecut în Anglia, dar accidentările repetate l-au ținut departe de teren.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO „Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Ce vor să afle anchetatorii
playtech.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
O persoană a murit într-un carambol pe DN76, în județul Hunedoara! În accident au fost implicate patru vehicule
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
După o zi de lucru, președintele Nicușor Dan a plecat din nou în vacanță. Cu familia, la vila de protocol de la Neptun
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!