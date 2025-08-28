„Perla” lui Hagi, înapoi în Superliga. Dinamo l-a luat pe Adrian Mazilu, jucător care nu a mai evoluat de un an și jumătate

Adrian Mazilu va evolua în Superliga României, pentru prima dată în cadrul altei echipe în afară de Farul Constanța. Sportivul în vârstă de 19 ani, crescut la Academia lui Gică Hagi, vândut pe când avea 17 ani la Brightn, a ajuns la un acord cu Dinamo, după o intensă luptă de convingere, potrivit digisport.ro.

Mazilu ar urma să fie prezentat la Dinamo în decursul zilei de mâine, în ziua meciului cu Hermannstadt. Atacantul ar urma să concureze pe post cu scoțianul Danny Armstrong (27 de ani). „Câinii roșii” au negociat, în primă instanță, cu Adrian Mazilu, urmând ca mai apoi să-i convingă pe oficialii celor de la Brighton, grupare în cadrul căreia tânărul atacant nu a reușit să se impună.

„Mizăm pe dorința lui de a reveni!”

Pentru a materializa mutarea, Dinamo le-a achitat englezilor suma de 450.000 de euro, pentru un procent de 40% din drepturile jucătorului. Gruparea din Capitală are dreptul de a cumpăra, ulterior, și alte procente. Adrian Mazilu va avea un salariu în valoare de 8.000 de euro lunar la Dinamo.

„Mizăm mult pe dorința lui de a reveni în circuitul performanței și al echipei naționale. Viitorul părea altfel în momentul în care a plecat din România, dar apoi a suferit o ruptură de ligament la piciorul drept, la biceps femural, cu recidivă, ceea ce a complicat situația. Prima operație nu a reușit și a fost un proces dificil!”, a admis Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo.

Taxa de un milion de euro pentru răscumpărare

În cazul unui transfer viitor al lui Mazilu, Dinamo a fost de acord să ofere englezilor 30% dintr-o potențială afacere. Dacă oficialii Brighton vor dori să-l răscumpere pe tânăr, vor fi nevoiți să le ofere bucureștenilor nu mai puțin de un milion de euro.

În cei doi ani petrecuți la Brighton, Mazilu nu a reușit să prindă niciun minut de joc la echipa mare a englezilor.

După transferul în Anglia, a fost trimis sub formă de împrumut la Farul pentru șase luni, iar ulterior, în a doua parte a sezonului 2023/2024, a evoluat la Vitesse. Totuși, timpul său de joc a fost limitat, adunând doar 66 de minute în patru apariții. Sezonul următor l-a petrecut în Anglia, dar accidentările repetate l-au ținut departe de teren.