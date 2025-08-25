Farul, un simplu foc de paie. Hermannstadt obține la prima victorie din acest sezon al Superligii

După ce Gică Hagi s-a retras de pe banca tehnică a Farului și s-a înlocuit cu Ianis Zicu, Farul a avut un start perfect de campionat, cu 3 victorii și o remiză, din care un succes pe terenul FCSB. Însă gruparea constănțeană s-a stins ca un foc de paie, înregistrând trei înfrângeri în ultimele trei partide.

FC Hermannstadt a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Dragoş Albu (12), care a reluat din voleu centrarea lui Silviu Balaure.

Farul, ocazii cu lingurița

Sibienii au mai avut ocazii de gol prin Balaure, cu un şut din 7 metri, apărat de Alexandru Buzbuchi (43), şi cu un şut blocat de Fabinho (44). Aurelian Chiţu (65), fost jucător al constănţenilor, a fost şi el aproape de gol, dar a şutat pe lângă colţul lung.

Farul a căutat egalarea, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii clare de gol, cea mai mare fiind irosită de Răzvan Tănasă (42), care a reluat cu capul pe lângă poartă. S-a încheiat astfel 1-0, Hermannstadt obţinând prima victorie din acest sezon.

Eduard Radaslavescu (Farul) a bifat meciul cu numărul 100 în Superligă, fiind al doilea jucător autohton eligibil U21 (născut după 1 ianuarie 2004) care atinge această bornă, după Andrei Borza (Rapid - 105 jocuri).

Hermannstadt - Farul Constanţa 1-0 (1-0)

Stadion Municipal - Sibiu

A marcat: Dragoş Albu (12).