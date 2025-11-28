Tensiune maximă la FCSB: Tănase și Crețu, declarații dure după înfrângerea de la Belgrad

FCSB, încă un pas greșit în Europa! ”Roș-albaștrii” au cedat din nou în grupele UEFA Europa League, scor 0-1, pe terenul lui Steaua Roșie Belgrad, într-o atmosferă incandescentă pe „Rajko Mitic”.

Imediat după fluierul final, spiritele s-au încins în tabăra echipei lui Becali. Florin Tănase, vizibil iritat, a lăsat să se înțeleagă că Siyabonga Ngezana este responsabil pentru o nouă seară slabă a defensivei.

Florin Tănase, declarații dure după eșecul de la Belgrad

Fără să-l numească direct, căpitanul a trimis săgeți clare către fundașul sud-african, care a avut încă un meci modest în tricoul ”roș-albaștrilor”.

”A fost o seară dezamăgitoare. Puteam să câștigăm acest meci. Am avut o șansă uriașă de a deschide scortul. După aceea, am luat gol, ca de obicei. Oamenii, adversari, singuri pe la noi, prin careu. Asta se întâmplă.

Nu e niciun blestem, pentru că, oricum, când ajung pe la noi, pe acolo (n.r. prin careu), imediat se întâmplă ceva, sare mingea la ei. Din păcate, am pierdut trei puncte foarte mari”, a spus Florin Tănase, la flash-interviul de la final.

Nici Valentin Crețu nu a ocolit subiectul, iar comentariile celor doi nu i-au scăpat lui Ilie Dumitrescu, prezent în studioul TV.

Ilie Dumitrescu: ”De facem niște cadouri d-astea?”

Ilie Dumitrescu nu a trecut cu vederea declarația mijlocașului FCSB și a punctat imediat că mesajul lui Florin Tănase l-a vizat direct pe Ngezana.

”Păi, dacă le dăm mingea, de facem niște cadouri d-astea? Ngezana, chiar încă o greșeală. Mai cu perdea, Tănase a spus: 'păi, ce să facem, orice minge intră în careu'.”, a spus și Ilie Dumitrescu, la Euro Fotbal, de la Digi Sport.

Daniel Bîrligea a părăsit stadionul șchiopătând, după o seară grea pentru FCSB

Imaginile surprinse la ieșirea din vestiare îl arată pe Daniel Bîrligea deplasându-se cu dificultate spre autocar, semn că problemele fizice sunt reale.

Rămâne de văzut cât de serioasă este accidentarea și dacă Bîrligea se va recupera până la confruntarea de duminică, din campionat, cu Farul Constanța.

”Nu știu... Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai multe nu pot să zic. Nu ne-a ieșit aproape nimic. Din câte văd, nu avem nici ocazii. Nu reușim să avem ocazii în niciun fel! Eu, ca atacant central, nu am atins o minge în 16 metri.

Nu am făcut niciunul din noi un meci bun. Cum sunt suporterii frustrați, suntem și noi frustrați. Nu reușim! Sper să găsim acea soluție. E și chestia asta mentală. După ce pierzi, pierzi și iarăși pierzi, nici mental nu mai ești limpede.

Trebuie să se schimbe ceva mental. Nu știu cum, dar trebuie să să schimbe! Nu mi-am dorit niciodată să plec de la FCSB. Sunt de un și jumătate aici și nu am vrut să plec. Cine vrea să mă certe, atunci să mă certe!

Am încercat mereu să dau totul pentru această echipă. Da, dezamăgirea e foarte mare, văzând că echipa nu reușește să facă ceva. Sunt atacant penibil! Am doar 3 goluri în campionat, din 20 de meciuri. Sunt un atacant penibil. Accept criticile”, a declarat Daniel Bîrligea, la flash-interviu.