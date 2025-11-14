Fuga lui Ngezana din cantonament: unde s-a dus fundașul FCSB în miez de noapte

Siyabonga Ngezana, 28 de ani, trăiește poate cea mai complicată perioadă de când a ajuns în România. Fundașul sud-african a fost transferat în vara lui 2023 contra sumei de 600.000 de euro, FCSB plătind Kaizer Chiefs pentru a-l aduce în Superligă.

Forma lui Ngezana a scăzut în ultima vreme, iar Gigi Becali l-a vizat tot mai des cu critici publice. Stoperul pare să fi ajuns la limită, iar tensiunile au escaladat după ce în presă a apărut informația că jucătorul ar fi părăsit cantonamentul FCSB-ului fără acordul clubului și ar fi petrecut până dimineața.

Răspunsul jucătorului

La câteva zile după scandal, Ngezana a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii în care apare antrenându-se în afara programului de la echipă.

”Muncește suplimentar pentru a reveni la cel mai bun nivel”, a fost mesajul lui Siyabonga Ngezana.

Declarațiile lui Becali

Tensiunile au explodat după meciul cu Basel. Atunci, Gigi Becali a lansat chiar afirmații cu tentă rasistă la adresa lui Ngezana, acuzându-l de „lipsă de civilizație”.

Iar între duelul cu elvețienii și cel cu Hermannstadt, jucătorul a avut o adevărată „escapadă”. Acesta a plecat la Cluj, fără aprobarea clubului, părăsind cantonamentul. Presa sud-africană, Football Stage, notează că jucătorul a cedat sub presiune.

„Sursele spun că sud-africanul s-a simțit jignit de comentariile făcute de șeful clubului pe parcursul săptămânii și a plecat din cantonament, de frustrare. Lucrurile s-au înrăutățit pentru că FCSB a încasat trei goluri și a remizat 3-3 (n.r. cu Hermannstadt)”, scrie sursa citată.