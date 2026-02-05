Cele două tabere din Oltenia au luat iarăși foc: Adrian Mititelu și-a proclamat victoria în litigiul privind palmaresul Craiovei

Curtea de Apel Timișoara a dat o lovitură majoră în disputa pentru palmaresul istoric al „Științei”, respingând apelul formulat de CS Universitatea Craiova, formația din Superliga de fotbal.

Decizia menține hotărârea din mai 2017 a Tribunalului Dolj, conform căreia palmaresul clubului din perioada 1948-1991 aparține societății private FC U Craiova SA, echipa care a continuat activitatea fotbalistică după privatizarea din 1991.

Adrian Mititelu, patronul actualei FCU 1948 Craiova, a reacționat triumfător la aflarea veștii: „Curtea de Apel Timișoara a decis! FC Universitatea Craiova este echipa istorică", a transmis acesta prin intermediul contului de Facebook. Totuși, decizia nu este definitivă. Părțile au drept la recurs în termen de 30 de zile, un eventual recurs urmând să fie judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**", se precizează în soluția pe scurt.

FCU 1948 Craiova a fost exclusă din toate competițiile interne de Federația Română de Fotbal. Decizia a fost luată pe 10 septembrie 2025, după ce clubul fusese deja retrogradat în Liga a 3-a și penalizat cu 94 de puncte, din cauza datoriilor acumulate.

Reacția Universității Craiova

„Având în vedere solicitările primite din partea reprezentanților mass-media, precizăm următoarele:

Clubul Universitatea Craiova își menține poziția de a nu comenta deciziile instanțelor de judecată, cu atât mai puțin cele care nu sunt definitive. Așteptăm redactarea și comunicarea hotărârii judecătorești nr. 333/59/2023* și a motivării acesteia, urmând a formula obiecțiunile noastre la Înalta Curte de Casație și Justiție din România.

Așa cum am mai menționat în trecut, reiterăm faptul că, în acest dosar, Universitatea Craiova susține poziția Clubului Sportiv Universitatea Craiova în apărarea palmaresului istoric al Științei.

Suporterilor noștri le transmitem ferm și clar: Știința este bine și perseverentă în a atinge obiectivele pe care le-a avut dintotdeauna, trofee pe plan intern și prezență europeană la cel mai înalt nivel", a transmis clubul din prima ligă, Universitatea Craiova.