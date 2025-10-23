search
Joi, 23 Octombrie 2025
Parlamentul spune „da” legii care impune 40% sportivi români în echipe. Anunțul făcut de Bogdan Matei (ANS)

Publicat:

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a anunțat joi că proiectul de lege ce obligă echipele să includă cel puțin 40% sportivi români în componență a primit undă verde în Comisia pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților. Documentul urmează să fie supus votului în această săptămână.

Bogdan Matei este președintele ANS
Bogdan Matei a cerut ca echipele să aibă cel puțin 40% sportivi români | FOTO Facebook

Pe lângă aceasta, va fi dezbătut și un amendament propus chiar de Bogdan Matei, care cere federațiilor sportive să prezinte o strategie clară de promovare a sportivilor români în primele ligi, condiție esențială pentru aprobarea finanțărilor din partea Agenției Naționale pentru Sport.

Bogdan Matei: ”Mi-am dorit foarte mult să am un astfel de amendament”

Aceste măsuri vin ca răspuns la nevoia tot mai mare de susținere a sportivilor locali și de consolidare a identității românești în competițiile interne.

Noi avem un ordin care impune un procentaj de 40% de jucători români în competițiile oficiale naționale. Este și o inițiativă legislativă în Parlamentul României, pentru că acum este doar un ordin de ministru, și ea va fi transformată în lege.

Ieri a avut raport favorabil la Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, Camera Deputaților fiind camera decizională pe Legea 69/2000, unde eu am venit și cu un amendament, votat de comisie, și anume acela că fiecare federație sportivă în parte este obligată să aibă propria strategie de promovare a jucătorilor români în primele ligi.

Deci, astfel ne asigurăm că avem pe de o parte un text legislativ ce impune un procent de jucători români, dar pe de alta parte vom avea și o obligativitate ca federațiile sportive naționale să aibă această proprie strategie, cu care sigur vor veni în momentul în care vor cere finanțare de la Agenția Națională pentru Sport.

Această lege va intra la vot săptămâna viitoare în plenul Camerei Deputaților, după care va merge la promulgare. Mi-am dorit foarte mult să am un astfel de amendament cât mai repede și sper eu ca promulgarea acestei legi de către președintele României să se facă cât mai rapid, astfel încât să putem intra pe finanțarea din anul 2026 și cu aceste strategii pentru fiecare federație în parte, de promulgare a jucătorilor români în primele ligi”, a declarat Bogdan Matei pentru Agerpres.

Președintele ANS: ”Acest ordin trebuie să fie aplicat”

Întrebat dacă este încrezător că această lege nu va fi atacată, putând fi interpretată ca o îngrădire a activității unor cluburi private, președintele ANS a afirmat că elementele de neconstituționalitate nu mai pot sta în picioare, existând o decizie judecătorească în acest sens.

E foarte mult de discutat pe ceea ce înseamnă piață liberă, comunitate europeană și așa mai departe, (...) însă din punct de vedere legal, noi avem o decizie a instanței, care ne spune că acest ordin este perfect și trebuie să fie aplicat.

Deci, din punct de vedere al elementelor de neconstituționalitate, ele nu mai pot sta în picioare. De ce? Pentru că avem o decizie a instanței cu privire la acel ordin, iar legea la care făceam eu referire nu face nimic altceva decât transformă o normă secundară în normă principală, și anume ia ordinul de ministru și îl transpune în lege.

Cu siguranță vor apărea și nemulțumiri, însă din punctul meu de vedere nemulțumirea de astăzi va aduce un plus peste ceva ani”, a afirmat Bogdan Matei, potrivit sursei citate mai sus.

Conform unui ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, în 2022, echipele trebuie să respecte un prag minim de 40% sportivi români dintre cei prezenți pe teren pe parcursul unui meci.

Măsura a fost introdusă și a devenit obligatorie începând cu sezonul 2022-2023 și a avut ca scop creșterea bazei de selecție a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naționale.

