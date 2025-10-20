Condiții revoltătoare pentru sportivi la Constanța! ANPC intervine: „Imaginile neputinței vorbesc de la sine”

Hotelul Sport din Constanța, amplasat chiar pe faleza centrală a orașului Constanța, a fost închis temporar în urma unui control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Decizia a fost luată de echipa condusă de Horia Constantinescu, comisarul șef-adjunct al ANPC, după ce inspectorii au constatat numeroase nereguli.

Clădirea, administrată la nivel local de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST), a găzduit de-a lungul anilor sportivi din loturile naționale, aflați în pregătire pentru competiții majore. Cu toate acestea, starea în care a fost găsit hotelul în timpul controlului ridică semne de întrebare cu privire la siguranța și condițiile oferite sportivilor.

Potrivit autorităților, deficiențele descoperite nu sunt recente, ci s-au acumulat în timp fără a fi remediate. În urma constatărilor, ANPC a decis închiderea temporară a unității, alături de un al doilea hotel aflat tot în administrarea ANS.

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli majore în cadrul a două unități de cazare destinate sportivilor din Constanța, ambele administrate de Direcția Județeană pentru Sport – structura locală a Agenției Naționale pentru Sport. Hotelul Sport și Complexul Sportiv Tomis au fost închise temporar din cauza condițiilor improprii identificate în urma unui control amănunțit.

Printre problemele semnalate se numără mobilierul degradat, mochete murdare, pereți cu tencuiala exfoliată, băi neigienizate cu depuneri de calcar și urme de rugină pe elementele metalice. De asemenea, au fost constatate saltele fără protecții, oglinzi sparte, grile de ventilație acoperite cu praf, filtre de aer condiționat nespălate și prosoape uzate. Mocheta de pe holuri și casa scării era într-o stare avansată de uzură, prezentând și zone deteriorate.

Controlul ANPC vine la scurt timp după ce și Restaurantul Sport, aflat în aceeași administrare, a fost închis temporar din aceleași motive: lipsa condițiilor minime pentru siguranța și igiena consumatorilor.

Horia Constantinescu: ”imaginile neputinței vorbesc de la sine”

Horia Constantinescu i-a acuzat pe cei din conducerea țării pentru situația în care se află sportul românesc.

„Nici dacă am fi trecut în lege că vrem să ne batem joc de viitorul acestei țări, nu am fi reușit atât de bine. Spuneți-i cum vreți, divulgare sau avertizare publică, eu îi spun simplu: tristă realitate.

Ceea ce se întâmplă cu sportul românesc este o rușine. Chiar și Cenușăreasa ar fi fost tratată cu mai mult respect. În poveste, prințul o găsește și totul se termină fericit. La noi, prințul a plecat cu alta, iar Cenușăreasa, așteptându-l, a îmbătrânit până a devenit de nerecunoscut.

Am închis hoteluri pentru mult mai puțin. Imaginile neputinței vorbesc de la sine. În aceeași stare jalnică se află și alte baze sportive, dacă le mai putem numi așa.

Educația și sportul ar trebui să fie pepiniera societății de mâine. Dar, din păcate, pentru cei aflați azi la conducere, viitorul nu mai pare o prioritate", a acuzat comisarul șef-adjunct al ANPC, potrivit GSP.ro.

Reacția ANS: ”Dacă nu pleacă ei, îi trimitem noi”

DJST Constanța invocă lipsa fondurilor drept principal motiv pentru starea precară a bazelor sportive. Potrivit conducerii locale, bugetul alocat de la nivel central nu acoperă nici măcar cheltuielile de întreținere, iar investițiile sunt practic imposibile în actualul context financiar.

Pe de altă parte, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Constantin Bogdan Matei, are o perspectivă diferită și aruncă responsabilitatea către administrația locală, pe care o consideră direct răspunzătoare pentru situația creată.

„De ce mai stau managerii ei, daca nu sunt în stare să-și facă venituri proprii? Dacă nu pleacă ei acasă, îi trimitem noi. Sunt la curent cu toată situația de la Constanța, management foarte, foarte slab. Dacă nu își remediază problemele, pleacă acasă, scuza cu venituri slabe de la nivel central nu mai ține. Să umble la numărul de angajați de la DJTS, prea mulți comparativ cu ce realizează dumnealor”, a spus șeful ANS.

Marian Țuțuianu: ”Eu și mâine îmi dau demisia”

Marian Țuțuianu, aflat la conducerea DJST Constanța de aproximativ un an, a oferit explicații privind cauzele care au dus la această situație.

„Mie îmi ajung banii doar să achit utilitățile și să fac cârpeli. De unde bani? Prețurile de la hotel sunt foarte mici, conform ordinului ministrului 436 din 2023. La Hotel Sport, care este considerat de trei stele, prețul este de 40 lei pe noapte de persoană. La Complexul Sportiv Tomis, este 60 de lei pe oră chiria, iar noi asigurăm apă, curent, toată utilitățile. Iar multe cluburi nici nu plătesc la timp, mă chinui să recuperez banii.

Teoretic, este preț subvenționat, iar ANS ar trebui să ne mai dea diferența de 60 lei, dar nu primim acești bani. Din ce bani să facem investiții? În aceste condiții, am reușit să ținem în viață bazele sportive. Eu și mâine îmi dau demisia. Să găsească pe altcineva care să aducă mai mulți bani!”, a declarat directorul DJST Constanța.