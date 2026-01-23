PAOK-ul lui Răzvan Lucescu strălucește în Europa League! Calificare răsunătoare și încasări de milioane peste noapte. „I-am respectat prea mult pe adversari”.

Răzvan Lucescu, antrenorul român al echipei PAOK, a sărbătorit victoria surprinzătoare obținută în fața celor de la Betis, scor 2-0, în runda a 7-a a grupei unice din Europa League.

Ambele goluri au venit în repriza a doua. Zivkovic a deschis scorul în minutul 67, după o pasă excelentă de la Giakoumakis, iar același Giakoumakis a închis tabela cu un penalty transformat în minutul 86. Presa elenă a lăudat prestația echipei, scriind că PAOK i-a dominat clar pe favoriți.

La startul meciului, Betis Sevilla era considerată clar favorită, neînfrântă în primele șase etape și cu un golaveraj impresionant, 11-4. Un succes le-ar fi asigurat spatele în optimile de finală și șanse mari la unul dintre primele două locuri, dar echipa lui Lucescu le-a dat planurile peste cap.

„Le-am arătat prea mult respect adversarilor!”

Cu această victorie, Răzvan Lucescu și PAOK și-au garantat participarea în faza play-off a Europa League. Deși există teoretic șansa să ajungă printre primele opt echipe, specialiștii de la Football Meets Data consideră acest lucru puțin probabil.

„Am făcut meciul perfect. În prima repriză a fost echilibru, am avut niște ocazii, dar le-am arătat prea mul respect adversarilor și i-am lăsat în controlul mingii. În a doua repriză, în schimb, am controlat complet meciul, am creat ocazii. Am avut balonul și am dominat terenul.

Astăzi am plecat cu trei puncte, dar știți care este filosofia mea și a clubului. Asta nu se schimbă. Acum mințile noastre sunt la următorul meci și vom merge în Franța să dăm ce este mai bun!”, a transmis Răvan Lucescu, conform sportal.gr.

Presa elenă, în extaz după victoria lui PAOK: „I-au zdrobit!”

Jurnaliștii eleni au sărbătorit victoria surprinzătoare a celor de la PAOK, lăudând prestația echipei și abordarea tactică a lui Răzvan Lucescu, care a reușit să învingă favoriții de la Betis.

„PAOK i-a zdrobit pe spanioli cu un Giakoumakis senzațional, o suplinire excelentă a lui Konstantelias, intrat după pauză, și și-a asigurat calificarea în playoff!”, a titrat publicația Sport 24.

„Giakoumakis a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, Konstantelias a intrat în meci ca o tornadă, iar PAOK a spulberat seria de meciuri fără înfrângere a lui Betis, învingând-o cu 2-0 pe Toumba, asigurându-și calificarea în play-off-ul Europa League.

PAOK și-a asigurat biletul în play-off. Echipa lui Răzvan Lucescu a forțat-o pe Betis să sufere prima înfrângere în Europa League, învingând-o cu 2-0 în etapa a 7-a și va juca în runda intermediară, dar are șanse ca calificarea directă în optimi.

Astfel, PAOK a ajuns la 12 puncte, și-a blocat accesul între primele 24 în Europa League și înaintea ultimei etape, în deplasare cu Lyon, are speranțe de calificare directă în optimile de finală!”, au mai notat jurnaliștii.

Urmează un duel infernal cu Lyon, pe 29 ianuarie

Pentru Răzvan Lucescu și echipa sa, următorul meci de campionat împotriva celor de la Kifisia a fost amânat, astfel că atenția se mută asupra Europa League. PAOK se va deplasa pe 29 ianuarie, de la ora 22:00, pentru confruntarea cu Lyon, într-un duel care va încheia parcursul echipei în faza grupelor.

Chiar și cu acest meci pe teren străin, PAOK și-a asigurat deja prezența în play-off-ul Europa League, fază programată pe 19 februarie (tur) și 26 februarie (retur). Sezonul trecut, tot sub conducerea lui Lucescu, PAOK a ajuns în play-off, fiind eliminată de FCSB după două înfrângeri, 1-2 și 0-2.

În campionatul intern, PAOK împărtășește prima poziție cu AEK Atena, ambele echipe având 41 de puncte după 17 etape, dar grecii conduc datorită golaverajului. Pe locul trei se află Olympiakos, cu 39 de puncte.

PAOK și-a asigurat o sumă uriașă din partea UEFA

PAOK a încasat o sumă impresionantă de aproape 14 milioane de euro de la UEFA, potrivit Gazzetta.gr. Aceasta include toate bonusurile din actuala ediție a Europa League, precum recompensa pentru victoria în fața lui Betis și cea pentru calificarea în play-off-ul optimilor.

Care echipe s-au calificat deja și cine a fost eliminat din competiție?

Înaintea ultimei etape din grupele Europa League, situația echipelor începe să fie clară. Șase echipe din 36 de formații au fost deja eliminate, iar FCSB are șanse foarte mici să continue în competiție după înfrângerea usturătoare cu Dinamo Zagreb (1-4).

Două echipe s-au calificat direct în optimile de finală, Lyon și Aston Villa, ambele cu câte 18 puncte, după victorii convingătoare în fața lui Young Boys și Fenerbahce. PAOK, proaspăt învingătoare în fața lui Betis Sevilla, va juca ultima etapă la Lyon. Grecii nu mai pot rata play-off-ul, iar cu un succes și puțin noroc la rezultatele celorlalte meciuri, ar putea ajunge chiar direct în optimile de finală.

Situația este similară și pentru Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, care a învins Lille și în ultima etapă va juca la Steaua Roșie Belgrad, formație care luptă și ea pentru calificarea directă în optimi.

În play-off-ul Europa League sunt deja sigure echipe precum Freiburg, Midtjylland, Braga, AS Roma, Ferencvaros, Betis, FC Porto, Genk, Steaua Roșie Belgrad, PAOK, Stuttgart, Celta Vigo, Bologna, Nottingham Forest, Plzen, Fenerbahce și Panathinaikos.

Printre echipele eliminate se numără Glasgow Rangers, fosta formație a lui Ianis Hagi (4 puncte), Sturm Graz (4), Nisa (3), Utrecht (1), Malmö (1) și Maccabi Tel Aviv (1), toate fără nicio șansă de a prinde play-off-ul.

Surprizele plăcute ale sezonului sunt danezii de la FC Midtjylland și maghiarii de la Ferencvaros, care se află pe cale să se califice direct în optimile Europa League, evitând astfel turul de play-off și beneficiind de un program mai ușor în fazele eliminatorii.

Datele meciurilor din Europa League:

Play-off-urile fazei eliminatorii: 19 și 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul).