Video Turcii i-au anulat un gol lui Ianis Hagi. Alanyaspor s-a împotmolit pe teren propriu în Cupa Turciei

0
0
Publicat:

În etapa a 2-a din Cupa Turciei la fotbal, echipa Alanyaspor a întâlnit-o astăzi, acasă, pe Fatih Karagümrük, o formație tot din prima divizie. S-a terminat 2-2. Ambele echipe fac parte din Grupa A, alături de Galatasaray, Istanbulspor, Fethiyespor, Boluspor, Trabzonspor și Bașakșehir.

Ianis Hagi trage tare la antrenamente FOTO Facebook Alanyaspor
Ianis Hagi trage tare la antrenamente FOTO Facebook Alanyaspor

Trupa din Alanya a deschis scorul în minutul 16 prin kosovarul Florent Hadergjonaj. Oaspeții au egalat prin vorianul David Datro Fofana, în minutul 28. Același Fofana i-a adus de vizitatori în avantaj cu penalty-ul transformat în minutul 59. Alanya nu a abandonat lupta și a egalat în minutul 74 prin Hadergjonaj, din lovitură de la 11 metri.

Ianis Hagi a avut un gol anulat de VAR pentru fault, la o fază petrecută în minutul 32. În minutul 10, Ianis primise un cartonaș galben. În minutul 61, Hagi a fost înlocuit. El i-a lăsat locul sud-coreeanului Ui-Jo Hwang.

Celălalt internațional român de la Alanyaspor, Umit Akdag (22 de ani), a fost titular și a fost schimbat în minutul 90. 

Primele două clasate din Grupa A merg mai departe, iar locul 3 asigură calificarea condiționat de punctajul altor formații din celelalte două serii. Alanyaspor are 4 puncte, adunate în două jocuri.

Cele două formații s-au duelat în campionat pe 21 decembrie 2025, în etapa a 17-a. S-au impus gazdele de la Alanyaspor cu 2-0.

De atunci, Alanya a disputat un meci amical pe 7 ianuarie, 2-0 cu ultima clasată în Superligă, Metaloglobus, în Antalya, joc în care Ianis a punctat din lovitură liberă. 

Karagümrük a jucat două meciuri amicale în Antalya, ambele contra unor formații românești: cu Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 (6 ianuarie), iar cu Petrolul Ploiești a pierdut cu 2-1 (9 ianuarie). 

Fiul „Regelui” este om de bază pentru selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) în semifinalele barajului cu Turcia, de pe 26 martie. 

