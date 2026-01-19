Ionuț Radu, strălucitor în fața echipei lui Andrei Rațiu. Celta Vigo intră în lupta pentru cupele europene

Celta Vigo trece printr-o perioadă excepțională, începută în startul lunii decembrie a anului trecut, când a învins cu 2-0 pe Real Madrid. De atunci, galicienii au obținut 4 victorii și remiză albă, toate aceste succese având un numitor comun: pe portarul Ionuț Radu.

Internaționalul român a fost responsabil la fiecare partidă cu câte 3-4 parade, astfel că Celta a primit un singur gol în ultimele 6 runde, și acela în victoria cu 4-1 în fața Valenciei. Tricolorul și-a făcut ”norma” și aseară, contra echipei unui alt român în vogă, Andrei Rațiu. Fără titularul din partea dreaptă a apărării, accidentat, Rayo Vallecano a fost victimă sigură la Vigo.

Totuși, madrilenii au avut prima ocazie importantă, după un sfert de oră. Jorge de Frutos a fost blocat de Ionuț Radu, care a ieșit inspirat dintre buturi și a reținut balonul. ”Ce paradă grozavă a lui Radu”, a reacționat Marca, în timp ce As a notat scurt: ”Salvatorul Radu!”. Românul a mai avut încă două intervenții excelente în acest meci fiind notat pentru evoluția sa cu 7,2 de Flashscore.

Barcelona, învinsă de Sociedad

Și în atac lucrurile au mers bine pentru galicieni, Celta punctând de 3 ori în poarta oaspeților și intrând serios în lupta pentru un loc în cupele europene. Echipa din Vigo e pe locul 7, la egalitate de puncte și de golaveraj cu Betis, formația de pe poziția a 6-a.

Etapa a 20-a din LaLiga a adus aseară și un eșec neașteptat al Barcelonei, care s-a înclinat în fața lui Real Sociedad (1-2) și care păstrează astfel un singur punct în clasament în fața rivalei Real Madrid.