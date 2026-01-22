LIVETEXT Dinamo Zagreb - FCSB, joi, ora 22:00. Campioana României, cu spatele la zid în Liga Europa

FCSB are nevoie astăzi de victorie cu Dinamo Zagreb, pentru a spera la calificare în Liga Europa. Meciul se dispută astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Digi și pe Prima.

FCSB va da piept cu Dinamo Zagreb, astăzi, de la ora 22:00, în cadrul rundei cu numărul 7 a fazei fazei principale din Liga Europa. Din 36 de formații, FCSB, cu 6 puncte, este pe locul 27, iar adversara - pe locul 25, cu 7 puncte. „Roș-albaștrii” sunt la un punct de Celtic, locul 24, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru „optimi”. Pentru campioana României, ar mai rămâne o singură rundă, duelul cu Fenerbahce, în Capitală, pe 29 ianuarie. Campioana are două victorii (1-0 cu Go Ahead Eagles și 4-3 cu Feyenoord) și patru înfrângeri. Ultimul duel direct cu Dinamo Zagreb a avut loc pe 28 iunie 2016, 0-0 într-un meci de verificare.

Schimbarea la față a campioanei

După o înfrângere în primul meci oficial din 2026, 0-1 cu FC Argeș, FCSB va juca acum în Europa. Iar în echipa de start vor apărea câteva modificări. Victoria dramatică în fața celor de la Feyenoord, 4-3, cu un gol marcat la ultima fază, le-a dat speranțe românilor pentru o eventuală calificarea în runda următoare. Pentru asta, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, FCSB are nevoie de minimum 4 puncte din următoarele două meciuri. Iar campioana va alinia joi cea mai bună formulă de start. Față de meciul cu piteștenii, FCSB va face mai multe modificări în formula de start. Astfel, Radunovic va reveni pe partea stângă, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, al doilea fiind suspendat la partida de la Mioveni. Și la mijloc se va produce o schimbare. Lixandru, folosit fundaș la Mioveni, va urca la mijloc și va fi închizător, în locul lui Vlad Chiricheș. Iar Miculescu va începe titular, în locul lui Toma. Echipa probabilă a FCSB-lui: Târnovanu - Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea.

Dinamo vine din vacanță

În timp ce FCSB a disputat deja un joc în campionatul intern, Dinamo Zagreb este încă în vacanță. A disputat un singur joc de verificare, pe 15 ianuarie, contra formației austriece Hartberg. Dinamo reia competiția internă la 3 zile după meciul cu FCSB. Are o dispută cu Osijek, în deplasare. După 18 etape, trupa croată este pe locul 1 în campionat, cu 38 de puncte, urmată de marea rivală Hajduk Split, cu 37 de puncte. Arbitrul olandez Sander van der Eijk (34 de ani) va conduce meciul dintre FCSB şi Dinamo Zagreb, pe stadionul „Maksimir” din Zagreb, potrivit site-ului UEFA. Va fi pentru prima dată când batavul va fi la centru la o partidă europeană a „roș-albaștrilor”. Arbitri asistenţi au fost delegaţi Rens Bluemink şi Stefan De Groot, iar al patrulea oficial va fi Joey Kooij. Arbitru video va fi tot un olandez, Clay Ruperti, iar arbitru asistent video va fi belgianul Jan Boterberg.

20 de euro un bilet

Înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, cei de la FCSB au anunțat că cei care vor să asiste la jocul din Croația vor trebui să achite 20 de euro pentru un bilet. „Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu GNK Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League (22 ianuarie, ora locală 21:00, Zagreb) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii. Prețul unui bilet este de 20 Euro. Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete. Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord 1995 vor pune la dispoziție bilete luni și marți, între orele 10:00 și 18:00, în incinta magazinfcsb.ro, pe Strada Progresului 134-138. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi”, a transmis FCSB, pe Facebook.

Răspunderea pentru transferuri, transferată lui Stoica

FCSB a transferat doi jucători în această perioadă de mercato: Andre Duarte (28 de ani) și Ofri Arad (27 de ani), ambii fiind aduși liberi de contract. La finalul anului trecut, Gigi Becali (67 de ani) a anunțat răspicat că va face cel puțin 4-5 mutări în iarnă. Întrebat acum dacă va lua și alți fotbaliști la FCSB, patronul a oferit un răspuns surprinzător. Gigi Becali i-a dat mână liberă la transferuri lui MM Stoica: „Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”. Latifundiarul a spus că nu are pe cine să transfere din campionatul intern și i-a dat banii „pe mână” omului său de încredere, pentru a găsi jucători interesanți în afara țării. Patronul campioanei României nu a obișnuit până acum să lase astfel de sume la dispoziția cuiva din club. „Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate? Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM. Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a declarat parlamentarul.

Cele două transferuri făcute de FCSB în această iarnă, fundașul Andre Duarte și mijlocașul Ofri Arad, nu au drept de joc la Zagreb. UEFA permite echipelor să facă modificări pe lista de jucători abia după fazei grupei, ceea ce înseamnă că FCSB nu se poate baza pe cei doi în meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Doar dacă FCSB se califică în runda următoare, cei doi pot fi trecuți pe listă.

Arad vine „blindat” la București

Ofri Arad a semnat un contract valabil doi ani și jumătate cu FCSB și va fi plătit cu 20.000 de euro lunar. Israelianul primește și un bonus de instalare consistent, în valoare de 400.000 de euro. Reacția soției lui Ofri Arad, după ce mijlocașul israelian a semnat cu FCSB: „București, venim cu inima deschisă”. Arad nu va veni singur la București, ci alături de soția Shani Berger Arad. Cei doi sunt căsătoriți din 2022 și au împreună o fetiță. Partenera fotbalistului este de profesie avocată în Israel și deține o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră. Imediat după ce Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB, Shani a ținut să transmită un mesaj pe contul ei de Instagram.

„Un nou capitol în călătoria noastră! Odată cu semnarea acestui contract, vine și un memento: visurile nu se termină niciodată, ele doar își schimbă decorul. Fiecare astfel de schimbare îmi amintește cât de puternică este familia noastră și cât de multe sunt posibile atunci când crezi. Nu este doar fotbal. Este schimbare, creștere, un alt capitol pe care îl scriem împreună. Mă uit la tine și văd un om care nu încetează să muncească, să viseze, să se dedice în totalitate. Văd drumul, perseverența, liniștea din spatele muncii grele, personalitatea ta extraordinară și știu că nimic aici nu este de la sine înțeles. București, venim cu inima deschisă, cu o mulțime de viuri noi de împlinit și cu multă recunoștință pentru dreptul de a alege de fiecare dată să o luăm de la capăt. Soțul meu, sunt mândră de tine astăzi și în fiecare zi. Lasă-i să vadă cine ești. Lăudați pe Domnul că este bun, căci îndurarea Lui este veșnică”, a scris Shani Arad.