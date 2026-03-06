Fabregas dă vina pe Chivu pentru „cel mai prost meci al anului". „Chiar și cea mai slabă echipă dă câteva șuturi pe poartă”

Cristi Chivu a ajuns la Inter la începutul acestui sezon, după ce gruparea milaneză a fost refuzată de Cesc Fabregas. Șefii de la Como nu i-au permis spaniolului să părăsească clubul, iar acum rivalitatea dintre cei doi tineri tehnicieni a devenit subiect în presa peninsulară.

Inter și Como se bat pentru un loc în finala Cupei Italiei, cele două formații remizând alb în turul semifinalelor. Meciul a fost însă atât de slab, încât a fost numit în Italia drept „cel mai prost meci al anului", cu gruparea milaneză neavând vreun șut pe poarta adversă. Fostul mijlocaș de la Barcelona și Chelsea a dat vina pe antrenorul român pentru acest lucru. Deși trebuia să vorbească despre următorul meci în conferința de presă de astăzi, cu Cagliari, Cesc Fabregas a revenit tot la partida de marți.

„O oportunitate ratată? Nu, sincer nu. Am pregătit meciul într-un anumit fel. Am jucat de multe ori cu Inter, știm ce echipă e. Am avut trei ocazii mari de gol. Regrete? Aș vrea să știu când a mai avut Inter un xG (n.r. goluri așteptate) de 0,07. Dacă am fi luat gol în ultimele minute, n-aș mai fi dormit toată noaptea. Dacă voi vedeți des echipe care să joace cum am făcut-o noi cu Inter, atunci bravo vouă.

Inter s-a menajat pentru derby-ul cu AC Milan

Azi, chiar și când joci cu cea mai slabă echipă din lume, te aștepți să aibă câteva șuturi la poartă. Am controlat-o pe Inter foarte bine. Sunt fericit cu prestația noastră. Dacă sunt oameni foarte exigenți, care gândesc diferit... Sunt deschis la orice părere, dar am fi meritat să câștigăm cu 1-0. Dezamăgire? Dezamăgire era dacă pierdeam noi cu 0-1. După 40 de ani, mergem în Milano să jucăm pentru finală. Nimic nu e imposibil.

Am pregătit meciul în funcție de cum joacă Inter de obicei. Ce-am fi putut să facem în cazul ăsta? Aveam gata și planul B și planul C. Apoi începe meciul și vezi că Diouf (n.r. mijlocaș central) joacă atacant. Nu e ușor", a spus Cesc Fabregas, citat de presa din Italia.

Cum Inter are derby duminică în Serie A cu AC Milan (21.45, DigiSport, PrimaSport), Cristi Chivu a preferat să joace la Como cu rezervele, într-o formulă ultradefensivă, cu scopul de a nu primi gol și a tranșa disputa în returul de la Milano, programat pe 21 aprilie.