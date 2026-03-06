search
Vineri, 6 Martie 2026
Fabregas dă vina pe Chivu pentru „cel mai prost meci al anului". „Chiar și cea mai slabă echipă dă câteva șuturi pe poartă"

Publicat:

Cristi Chivu a ajuns la Inter la începutul acestui sezon, după ce gruparea milaneză a fost refuzată de Cesc Fabregas. Șefii de la Como nu i-au permis spaniolului să părăsească clubul, iar acum rivalitatea dintre cei doi tineri tehnicieni a devenit subiect în presa peninsulară.

Fabregas și Chivu, antrenori din noua generație. Foto Profimedia
Fabregas și Chivu, antrenori din noua generație. Foto Profimedia

Inter și Como se bat pentru un loc în finala Cupei Italiei, cele două formații remizând alb în turul semifinalelor. Meciul a fost însă atât de slab, încât a fost numit în Italia drept „cel mai prost meci al anului", cu gruparea milaneză neavând vreun șut pe poarta adversă. Fostul mijlocaș de la Barcelona și Chelsea a dat vina pe antrenorul român pentru acest lucru. Deși trebuia să vorbească despre următorul meci în conferința de presă de astăzi, cu Cagliari, Cesc Fabregas a revenit tot la partida de marți.

O oportunitate ratată? Nu, sincer nu. Am pregătit meciul într-un anumit fel. Am jucat de multe ori cu Inter, știm ce echipă e. Am avut trei ocazii mari de gol. Regrete? Aș vrea să știu când a mai avut Inter un xG (n.r. goluri așteptate) de 0,07. Dacă am fi luat gol în ultimele minute, n-aș mai fi dormit toată noaptea. Dacă voi vedeți des echipe care să joace cum am făcut-o noi cu Inter, atunci bravo vouă.

Inter s-a menajat pentru derby-ul cu AC Milan

Azi, chiar și când joci cu cea mai slabă echipă din lume, te aștepți să aibă câteva șuturi la poartă. Am controlat-o pe Inter foarte bine. Sunt fericit cu prestația noastră. Dacă sunt oameni foarte exigenți, care gândesc diferit... Sunt deschis la orice părere, dar am fi meritat să câștigăm cu 1-0. Dezamăgire? Dezamăgire era dacă pierdeam noi cu 0-1. După 40 de ani, mergem în Milano să jucăm pentru finală. Nimic nu e imposibil.

Am pregătit meciul în funcție de cum joacă Inter de obicei. Ce-am fi putut să facem în cazul ăsta? Aveam gata și planul B și planul C. Apoi începe meciul și vezi că Diouf (n.r. mijlocaș central) joacă atacant. Nu e ușor", a spus Cesc Fabregas, citat de presa din Italia.

Cum Inter are derby duminică în Serie A cu AC Milan (21.45, DigiSport, PrimaSport), Cristi Chivu a preferat să joace la Como cu rezervele, într-o formulă ultradefensivă, cu scopul de a nu primi gol și a tranșa disputa în returul de la Milano, programat pe 21 aprilie.

