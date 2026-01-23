Mircea Lucescu, lună de coșmar. A fost internat în spital pentru a doua oară de la începutul acestui an

Mircea Lucescu a început anul cu stângul, ajungând deja la a doua internare în spital în decursul acestei luni. Selecționerul este și acum sub supravegherea medicilor, declarând că speră să se refacă rapid și să ajungă acasă.

Problemele antrenorului de 80 de ani au început încă din perioada sărbătorilor de iarnă. El a suferit o răceală puternică în perioada Crăciunului, fiind țintuit la pat. Cu tot tratamentul primit, Mircea Lucescu nu s-a refăcut complet, astfel că a fost nevoit să-și anuleze deplasarea în cantonamentul echipelor românești din Antalya.

O gripă severă l-a trimis din nou la spital

Nici începutul anului nu a fost mai bun: selecționerul a ratat atât meciurile din prima etapă a Superligii, cât și câteva partide pe care și le programase să le vadă în campionatul Turciei, pentru a studia adversarii României de la barajul pentru Mondial din martie.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu pentru golazo.ro