Omul de încredere al conducerii FRF, dușman declarat al lui Mircea Lucescu: „Un trădător de țară!”

Mircea Lucescu (80 de ani), aflat în prezent în barca lui Răzvan Burleanu (41 de ani), făcea echipă în 2018, pe când era selecționerul Turciei, cu Ionuț Lupescu, contracanditul actualului conducător de la Casa Fotbalului.

„L-a votat sărăcia. I-a câștigat pe alegători cu atenții, cadouri, promisiuni. L-a votat sărăcia! Futsal și fotbalul feminin! Am înțeles că multe cluburi au fost înființate special peste noapte”, a tunat selecționerul Turciei, care a fost prezent în sală la alegerile de acum 8 ani în calitate de susținător al lui Ionuț Lupescu. „I-am ciuruit”, i-a replicat Burleanu, în discursul de la final al învingătorului.

Contactat la acea vreme de Libertatea, Iulian Trăsnea, președintele Clubului Sportiv ”Luceafărul” Buzău din Liga 2 de futsal, a explicat de ce oamenii din fotbalul în sală l-au votat pe Răzvan Burleanu:

„Alde Mircea Lucescu și alți trădători de țară fac bani în străinătate pentru familiile lor. Noi ce să facem dacă suntem săraci, să ne împușcăm? Eu mă chinui de șase ani cu această echipă. Acest Burleanu, hulit nemeritat, ne-a ajutat foarte mult. Răzvan Burleanu a făcut tot ce a promis și a câștigat alegerile pe merit”, spunea Trăsnea.

Înaintea începerii scrutinului de ieri, secretarul general al FRF, Radu Vișan, l-a nominalizat printre supervizorii votului chiar pe Iulian Trăsnea. Buzoianul anti-Lucescu a numărat voturile care l-au scos învingător pe Burleanu.