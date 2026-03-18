În cursa pentru postul de președinte sunt doi candidați: actualul șef, Răzvan Burleanu, care este favorit pentru a câștiga al patrulea mandat, și Ilie Drăgan, fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport. Ambii au vârsta de 41 de ani.

ADUNAREA GENERALĂ A FRF, TRANSMISĂ LIVE PE YOUTUBE

Ilie Drăgan a făcut o contestație la TAS, pentru a respinge candidatura lui Burleanu și a suspenda alegerile, acuzând că acesta încalcă regulamentul care prevede doar trei mandate. TAS a respins inițial reclamația acestuia, iar alegerile vor avea loc așa cum au fost stabilite inițial, urmând ca ulterior rezultatul lor să fie analizat la Laussane. Tot miercuri vor fi alegeri și pentru alte funcții-cheie din FRF. Mare favorit, Burleanu ar câștiga al patrulea mandat, după cele din 2014/2018, 2018/2022 și 2022/2026.

Mititelu a făcut impresie

Adversar tradițional al FRF, Adrian Mititelu (58 de ani) s-a prezentat miercuri dimineață la sediul FRF pentru a lua parte la alegerile prezidențiale. Patronul de la FCU Craiova a atras atenția în fața sediului cu FRF cu apariția sa. Adrian Mititelu a apărut la Adunarea Generală într-un costum elegant de nuanță gri. Omul cu banii de la FCU Craiova a mizat pe un sacou cu o croială slim fit la care a asortat o pereche de pantaloni cu o croială îngustă, de asemenea. La costumul gri cu care a atras atenția, Adrian Mititelu a completat totul cu o pereche de pantofi maro din piele. Ținuta aleasă de Adrian Mititelu la alegerile de la FRF depășește ușor suma de 1.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Pe lângă Adrian Mititelu, alte nume cunoscute din lumea fotbalului românesc și-au făcut apariția la sediul FRF. Florin Gardoș, Dani Coman, Vali Badea, Iuliu Mureșan, Valeriu Argăseală, Ionel Dănciulescu, Gino Iorgulescu, Kyros Vassaras mai participă la Adunarea Generală.