Oferta înaintată de Napoli pentru cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc. Cum a răspuns Genoa

Eforturile lui Tottenham de a nu-l pierde pe Radu Drăgușin, în vârstă de 21 de ani, par a fi în zadar, întrucât italienii au transmis faptul că Napoli a bătut palma cu Genoa.

Ultima sumă oferită de Tottenham pentru internaționalul tricolor a fost de 27 de milioane de euro, însă Genoa pare să prefere oferta lui Napoli.

La început, Napoli a oferit suma de 20 de milioane de euro, iar în tranzacție ar fi urmat să intre și doi jucători, Alessandro Zanoli şi Leo Ostigard. Ulterior, clubul de fotbal a anunțat că îl oferă definitiv și pe Zanoli, decizie care i-a bucurat pe „Grifoni”.

Așadar, conform Corriere dello Sport, Napoli și Genoa au încheiat un acord de principiu pentru cel mai tare transfer din istoria fotbalului românesc.

Potrivit presei italiene, cel mai căutat fotbalist român al momentului, Radu Drăgușin, ar fi fost de acord să meargă la Napoli, după ce la început s-a spus că s-a înțeles cu oficialii lui Tottenham, însă președintele de la Genoa, Paolo Zangrillo, a declarat că decizia finală este în mâinile lor.

Plătit cu 600.000 de euro pe sezon de Genoa, fundaşul român ar fi urmat să câştige în jur de 4,5 milioane de euro pe an la Tottenham, potrivit lui Fabrizio Romano. „Tottenham are o înțelegere cu jucătorul. E vorba de un contract de lungă durată, iar salariul va fi similar cu cel pe care îl are Guglielmo Vicario (n.r - portarul lui Tottenham, care primeşte 4,6 milioane de euro/an). Totul este pregătit în ceea ce privește jucătorul. Drăgușin a acceptat oferta", a spus Fabrizio Romano, pe platforma Kick.

Suma cerută de italieni, 30 de milioane de euro, în schimbul internaționalului român nu poate fi negociată, conform oficialului.

„Radu e un jucător de top și un băiat extraordinar, dar noi vom lua decizia finală. Nu avem nevoie să vindem pe nimeni, noi vom lua hotărârea și nu vom fi forțați de cineva”, a declarat Paolo Zangrillo, conform unei postări publicate pe X de Fabrizio Romano, jurnalist specializat în transferuri internaționale.