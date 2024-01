Radu Drăgușin, salariu astronomic la Tottenham. Anunțul specialiștilor în transferuri

Radu Drăgușin s-a înțeles de mai multe zile cu oficialii lui Tottenham, românul bătând palma cu formația de Premier League pentru un contract pe 5 ani, conform presei britanice și a specialiștilor în mercato. Cluburile încă negociază și caută diferite formule prin care jucătorul lui Genoa să ajungă la gruparea londoneză, aflată în mare criză de jucători cu profil defensiv.

Se iau în calcul mai multe modalități prin care Tottenham să acopere clauză de 30 de milioane de euro a lui Drăgușin, la care "grifonii" nu vor să renunțe. Fabrizio Romano, jurnalist specializat în transferuri internaționale a anunțat că londonezii au făcut o primă ofertă oficială pentru jucătorul nostru - în valoare de 23 de milioane de euro -, refuzată deja de Genoa. Negocierile vor continua în orele viitoare și se anticipează că, în cele din urmă, se va ajunge la un numitor comun.

Plătit cu 600.000 de euro pe sezon de Genoa, fundaşul român ar urma să câştiga aproximativ 4,5 milioane de euro pe an la noul club, potrivit aceluiași Fabrizio Romano. "Tottenham are o înțelegere cu jucătorul. E vorba de un contract de lungă durată, iar salariul va fi similar cu cel pe care îl are Guglielmo Vicario (n.r - portarul lui Tottenham, care primeşte 4,6 milioane de euro/an). Totul este pregătit în ceea ce privește jucătorul. Drăgușin a acceptat oferta", a spus Fabrizio Romano, pe platforma Kick.

S-ar face în următoarele 48 de ore

Un alt cunoscut jurnalist, britanicul Ben Jacobs, susține că afacerea se poate încheia în următoarele 48 de ore. Singurul aspect la care cele două părți nu s-au înțeles este suma de transfer, dar se pare că italienii ar putea lăsa puțin din prețul de 30 de milioane de euro și s-ar putea ajunge la o soluție de mijloc.

"Drăgușin a devenit o prioritate la Tottenham, iar Ange Postecoglou joacă un rol important în această afacere. Jucătorul și-a dat acordul, a rămas doar ca Spurs și Genoa să se înțeleagă asupra sumei. Din informațiile mele, prețul final ar putea fi sub 30 de milioane de euro Tottenham se gândește la 20-23 de milioane, urmând să urce până la 25 de milioane.

Ar deveni al 4-lea român de la Tottenham

Genoa ar vrea 30 de milioane și va trebui să coboare și ea. Până la urmă, ar rămâne numai o diferență de câteva milioane între ele. E o mare posibilitate ca transferul să se facă în următoarele 48 de ore", a declarat Ben Jacobs la emisiunea The Debrief, transmisă pe Youtube.

Dacă transferul se va realiza și nu vom fi martorii unui nou fâs, Drăgușin, cotat la 20 de milioane de euro de către site-ul Transfermarkt, ar deveni astfel al 4-lea jucător român din istorie care îmbracă tricoul lui Tottenham, după Ilie Dumitrescu, Gică Popescu şi Vlad Chiricheş.