Radu Drăgușin semnează pe un salariu de peste 1.000.000 de euro. Dezvăluirile impresarului

Radu Drăgușin are doar 21 de ani și este cel mai curtat fotbalist român al momentului. Formații puternice din Premier League și Serie A tatonează terenul și își manifestă interesul pentru internaționalul tricolor, însă niciuna nu face pasul decisiv. Iar Genoa se ”betonează”, prelungindu-i contractul și stabilindu-i o clauză de reziliere imensă.

Radu Drăgușin a ajuns la un acord cu Genoa pentru prelungirea înțelegerii, fotbalistul făcând un salt enorm în privința salariului. Florin Manea, agentul internaționalului român, a dezvăluit că remunerația fundașului va crește substanțial, de la 600.000 de euro la peste un milion de euro anual. În plus, în noua înțelegere cu gruparea din Serie A, va fi stipulată suma maximă pentru care Genoa ar urma să-l lase pe Radu Drăgușin să se transfere: 30 de milioane de euro.

12 meciuri, un gol și un assist sunt cifrele românului în acest sezon de Serie A.

”În momentul în care au venit cu această ofertă de prelungire a contractului (n.r.- cei de la Genoa), am vorbit despre mărirea substanțială a salariului. E un salariu foarte bun, peste ce s-a scris, peste un milion de euro. Când au venit cu această propunere, am spus că există interes mare din Anglia, vrem ca Genoa să câștige bani de pe urma lui, dar să știm și noi o sumă.

Au spus că în jurul a 30 de milioane. Nu ne grăbim să plecăm de la Genoa, dar dacă vine o ofertă de 30 de milioane în iarnă, ar fi nebuni să o refuze, chiar dacă au nevoie de el. Pentru Genoa, cel mai scump transfer din istorie e de 30 de milioane. Radu l-ar egala. Eu am spus-o de mult, de când l-am văzut prima oară. Eu cred că după acest an de Seria A va fi pregătit să joace la orice echipă din lume. Am o rezervă față de Manchester City și Real Madrid, în rest poate să joace la United, la Tottenham... E pregătit și mental și fizic să facă pasul. Că-l face în iarnă sau vara viitoare, nu e o mare diferență.

Napoli l-ar vrea din ianuarie

Un club foarte important din Anglia este aproape să se decidă la 30 de milioane de euro. Nu am nimic concret, toți îl vor, tatonează, îl urmăresc, mă sună să mă întrebe de caracterul lui, dar nu am nimic concret. De asta vreau să semnăm prelungirea cât mai repede (n.r.- ca Genoa să nu-și mărească substanțial pretențiile, în cazul unor prestații bune ale lui Drăgușin la EURO 2024)”, a spus Florin Manea, la DigiSport.

Conform presei italiene de azi, Napoli va face o oferă concretă în această iarnă pentru Radu Drăgușin. Campioana din peninsulă va încerca să-i convingă pe cei de la Genoa cu 10 milioane de euro - cât este valoarea de piață a jucătorului, plus câțiva jucători la schimb.

”Ultimele informaţii anunţă că Juve riscă să primească o super lovitură: Drăguşin ar fi, de fapt, gata să îmbrace tricoul rivalilor de la Napoli, chiar din ianuarie. Jucătorul este solicitat de mai multe cluburi din Serie A, dar se pare că cea mai interesată echipă este Napoli: echipa din Campania are nevoie de jucător în plus în apărarea, iar alegerea lor este fostul jucător de la Juventus”, au scris italienii.