Obiceiul de 15 ani al legendelor de la Steaua. Mirel Rădoi reia tradiția, după revenirea la București: „Asta e gașca”

0
0
Publicat:

Foștii jucători ai Stelei din generația supranumită „UEFAntastică” continuă să se întâlnească săptămânal, de peste 15 ani, pentru a juca fotbal-tenis.

Mirel Rădoi revine pe teren Foto/Sportspictures
Mirel Rădoi revine pe teren Foto/Sportspictures

La aceste partide participă nume cunoscute precum Petre Marin, Sorin Paraschiv, Adrian Neaga, Sorin Ghionea, Nicolae Dică, Gabriel Boștină sau Bănel Nicoliță. De curând, după plecarea de la Universitatea Craiova, li s-a alăturat din nou și Mirel Rădoi, considerat unul dintre cei mai buni jucători la „fileu”.

Mirel Rădoi și-a dat demisia din funcția de antrenor al Universității Craiova după înfrângerea suferită acasă, 1-2 cu UTA. În vestiar, imediat după meci, le-a anunțat jucătorilor decizia sa. Deși a avut apoi, în aceeași noapte, o discuție lungă cu conducerea clubului și cu finanțatorul Mihai Rotaru, fostul căpitan al Stelei a rămas ferm pe poziții și a hotărât să părăsească echipa din Bănie.

Fotbaliștii Stelei se reunesc de două ori pe săptămână, de mai bine de 15 ani

După despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi va reveni la București, orașul în care locuiește și unde își va continua activitățile din mediul de afaceri. În timpul liber, fostul selecționer își va relua un obicei drag: întâlnirile cu foștii colegi de la Steaua, membrii generației care a dus echipa roș-albastră până în semifinalele Cupei UEFA din 2006, celebrata „generație UEFAntastică”.

De mai bine de 15 ani, mulți dintre foștii fotbaliști ai Stelei se reunesc de două ori pe săptămână pentru meciuri de fotbal-tenis, ocazii în care se destind, stau de vorbă și mențin legătura creată în perioada petrecută în Ghencea.

„Gașca e următoarea...”

Despre această tradiție a vorbit și Adrian Neaga, unul dintre membrii acelei generații.

„Lui Mirel i-am simțit lipsa la tenis. Ne vedeam de două ori pe săptămână, iar cei care am rămas în București ne vedem în continuare. Eu m-am lăsat de fotbal în 2012 și încă de atunci jucam tenis, de 15 ani.

Gașca e următoarea: Petre, Ghionea, Para (n.r. Sorin Paraschiv), Bănel uneori, eu, depinde de fiecare cum are timp. Dar de văzut ne vedem. Mirel cu Boștină sunt foarte buni jucători de fileu, acum Para e un „spătar” foarte bun. Dică o să revină, acum, că nu are echipă, intră în bandă. E frumos că ne vedem și, în felul ăsta, s-a ținut o unitate între noi!”, a admis Neaga, conform prosport.ro.

