O echipă de tradiție din fotbal se stinge pe picioare. Finanțatorii și-au retras sprijinul

Ultima clasată din Liga 2, echipa CSM Olimpia Satu Mare, cu 7 puncte în 15 etape, este la un pas de desființare.

Clubul anunță oficial că nu mai are bani pentru a susține activitatea, după retragerea finanțării.

Olimpia nu are fonduri nici pentru efectuarea deplăsării la Turda. La formația sătmăreană este legitimat și Răzvan, fiul regretatului Daniel Prodan.

De asemenea, fostul portar al naționalei, Bogdan Lobonț, a activat ca manager, dar recent și-a depus demisia.

„Comunicat oficial al CS SC Olimpia MCMXXI

Conducerea CS SC Olimpia MCMXXI informează că, începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică pentru club.

În prezent, CS SC Olimpia MCMXXI se confruntă cu imposibilitatea de a organiza următoarele două partide programate în calendarul competițional și, totodată, cu dificultăți majore privind continuarea campionatului. Obiectivul clubului rămâne disputarea ultimelor două meciuri ale anului și identificarea, ulterior, a soluțiilor necesare pentru a putea finaliza sezonul.

Având în vedere experiența anilor precedenți, probabilitatea de a atrage în scurt timp un nou investitor este redusă. În acest context, este esențială găsirea rapidă a unei surse financiare care să permită efectuarea deplasării la Turda. În cazul în care acest obiectiv nu va putea fi îndeplinit, clubul va fi nevoit să notifice Federația despre imposibilitatea clubului de a disputa acest joc. Din păcate două neprezentări consecutive atrag retrogradarea automată, iar demersul nostru urmărește prevenirea unei astfel de situații și obținerea unei ferestre de aproximativ două luni pentru a găsi alternative viabile.

CS SC Olimpia MCMXXI va continua să depună toate eforturile pentru menținerea activității sportive și pentru protejarea intereselor clubului.

CS SC Olimpia MCMXXI”.