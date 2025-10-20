OFICIAL | Bogdan Lobonț se desparte de Olimpia Satu Mare! Clubul a făcut anunțul

CSM Olimpia Satu Mare și Bogdan Lobonț au pus capăt parteneriatului început în ianuarie 2025. Fostul internațional român ocupa funcția de director sportiv, însă rezultatele modeste din actualul sezon au dus la o despărțire amiabilă între cele două părți.

Bogdan Lobonț a plecat de la Olimpia Satu Mare

Echipa nou promovată traversează o perioadă dificilă în Liga 2, acumulând doar 4 puncte în 10 etape, ceea ce o plasează pe ultima poziție în clasament. În urma acestei situații, conducerea clubului a decis, de comun acord cu Bogdan Lobonț, să încheie colaborarea.

”Clubul CSM Olimpia Satu Mare și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2 Casa Pariurilor. Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare!

În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Zoltan Ritli - antrenor pricipal, Botoș Sandor - antrenor secund și Csorvasi Tamás- antrenor cu portarii”, potrivit comunicatului oficial al CSM Olimpia Satu Mare.

Olimpia Satu Mare: o victorie, un egal și opt înfrângeri

Implicarea lui Bogdan Lobonț în cadrul echipei Olimpia Satu Mare a crescut semnificativ după plecarea antrenorului Alexandru Botoș, la sfârșitul lunii august. Alături de Zoltan Ritli, fostul portar a contribuit activ la pregătirea echipei, atât în antrenamente, cât și în timpul meciurilor. Totuși, evoluțiile formației nu au convins conducerea, iar cele două părți au ajuns la concluzia că o despărțire este cea mai bună soluție.

Olimpia traversează un sezon dificil în Liga 2, cu un bilanț slab: o singură victorie (1-0 contra Metalului Buzău), un egal (1-1 cu CSC Șelimbăr) și opt înfrângeri. Cu doar 4 puncte acumulate și un golaveraj negativ (9-27), echipa ocupă ultima poziție în clasament.