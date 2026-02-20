Sfârșitul unei ere? Ultimele luni pe terenul de fotbal pentru Neymar: „S-ar putea ca în decembrie să mă retrag”

Neymar, 34 de ani, vedeta braziliană a celor de la Santos FC, a lăsat să se înțeleagă că ar putea pune punct carierei în decembrie, odată cu expirarea actualului său contract, conform interviului acordat celor de la Caze TVS.

La începutul anului 2026, atacantul și-a prelungit înțelegerea cu clubul pentru încă un sezon. Starul brazilian și-a făcut revenirea pe teren pe 16 februarie, în victoria clară împotriva echipei Velo Clube, scor 6-0, după ce a lipsit la startul sezonului din cauza unei operații la genunchiul stâng.

„Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo sau anul viitor. S-ar putea ca în decembrie să vreau să mă retrag. Trăiesc de la an la an. Anul acesta este foarte important pentru Santos, pentru echipa națională a Braziliei, deoarece este anul Cupei Mondiale, așa că este o provocare foarte mare.

„De aceea am amânat revenirea!”

Am vrut să revin în acest sezon la 100%, de aceea am amânat revenirea. Știu că mulți oameni vorbesc prostii, nu știu nimic despre viața mea de zi cu zi, dar trebuie să îndur. Santos a făcut un plan foarte bun pentru a mă ajuta. Evident, am vrut să revin mai devreme pentru a-mi ajuta echipa, dar am sfârșit prin a mă abține puțin pentru a fi 100% recuperat. Fără dureri, fără teamă, nimic, și am reușit să revin foarte bine în acest meci.

Sunt fericit că m-am întors puțin mai bine decât eram înainte. Desigur, trebuie să recâștig ritmul de joc, dar voi fi mai bun. Asta e, mult antrenament, cu multă perseverență, care mă motivează până când voi ajunge la 100%!”, a declarat Neymar, citat de onefootball.com.