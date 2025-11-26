Tranzacție uriașă: Neymar a cumpărat marca „Pelé” pentru 18 milioane de dolari

Neymar Sr. a dat lovitura. Compania tatălui starului brazilian a achiziționat drepturile comerciale ale mărcii „Pelé”, într-o tranzacție estimată de presa din Brazilia la aproximativ 18 milioane de dolari.

Anunțul a fost făcut chiar la Muzeul Pelé din Santos, acolo unde Neymar Santos Sr. a confirmat că agenția NR Sports, compania familiei, va gestiona de acum înainte numele și imaginea legendarului Edson Arantes do Nascimento.

„Suntem mândri. Este o marcă foarte puternică. Vrem să întărim identitatea sa şi să o adaptăm la vremurile actuale”, a declarat tatăl lui Neymar, vizibil emoționat, în timpul prezentării oficiale.

Deși detaliile financiare nu au fost făcute publice, presa din Brazilia scrie că înțelegerea s-ar ridica la 18 milioane de dolari. Până acum, drepturile se aflau în posesia companiei americane Sport 10.

Planul familiei Neymar pentru moștenirea „Regele Fotbalului”

Neymar Santos Sr. spune că achiziția deschide un nou capitol pentru brandul Pelé, considerat în ultimii ani insuficient valorificat în țara natală.

„Este începutul unei munci motivante pentru noi. Suntem foarte emoţionaţi”, a mai spus acesta.

Cu ocazia evenimentului, Muzeul Pelé a instalat un uriaș ecran verde cu logo-ul oficial al mărcii, marcând începutul noii ere.

Pe conturile oficiale ale lui Pelé și NR Sports a apărut și un mesaj cu puternic impact emoțional.

„Brazilia vorbeşte numeroase limbi, dar există întotdeauna o limbă universală: aceasta este Pele”, scrie pe conturile oficiale ale lui Pelé și NR Sports.

Clipul publicat marți a inclus și o selecție spectaculoasă cu golurile triplului campion mondial din 1958, 1962 și 1970.

Neymar Jr. a transmis și el un mesaj emoționant în videoclipul promoțional al tranzacției.

„Unii se nasc pentru a juca, alţii pentru a schimba jocul. Pelé s-a născut pentru a schimba tot. Pelé nu a încetat niciodată să fie cu noi şi acum el face parte oficial din Brazilia, din nou şi pentru totdeauna”, a mai spus starul brazilian.

Reacția familiei Pelé: „Este neprețuit”

Flavia, fiica lui Pelé, a fost prezentă la ceremonie și nu și-a ascuns emoțiile.

„Nu sunt cuvinte pentru a descrie emoţia de a readuce în viaţă un brand care este suflet, umanitate, iubire. Este nepreţuit”, a declarat fiica lui Pelé.

Neymar, revenit anul acesta la Santos, clubul la care Pelé a scris istorie între 1956 și 1974, a devenit recent și golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de reușite, depășindu-l chiar pe Rege.

La Santos, orașul în care Pelé a trăit mare parte din viață și unde este înhumat într-un mausoleu vizitat zilnic de fani, moștenirea celui mai mare fotbalist din istorie rămâne vie. Iar acum, odată cu „repatrierea” brandului Pelé, această moștenire intră într-o nouă etapă.