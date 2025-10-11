Reunirea care ar zgudui fotbalul: Suarez, Messi și Neymar, pe lista de dorințe a lui Beckham. Brazilianul ar putea ajunge la Miami

Inter Miami ar putea readuce anul viitor la viață celebra formulă de atac care a făcut istorie la Barcelona, Messi, Suarez și Neymar. Brazilianul se află în ultimele luni de contract cu Santos, iar echipa deținută de David Beckham analizează posibilitatea de a-l aduce alături de foștii săi colegi.

Clubul american se pregătește pentru play-off-ul MLS, dar și pentru sezonul viitor. Conducerea lucrează deja la strategia de transferuri din iarnă și ia în calcul întărirea lotului cu nume de calibru.

Potrivit publicației Daily Mail, oficialii lui Inter Miami vor să prelungească înțelegerile cu Messi și Suarez, iar aducerea lui Neymar ar fi următorul pas pentru a reface celebrul trio MSN, care a dominat fotbalul european în perioada petrecută la Barcelona.

Deocamdată, negocierile nu au început, însă apropiați ai jucătorului confirmă că există șanse reale ca transferul să se realizeze. Neymar ar fi deschis la o mutare în MLS, dorindu-și să rămână activ și într-o formă bună în perspectiva Cupei Mondiale.

364 goluri și 173 de assist-uri pe Camp Nou

Între anii 2014 și 2017, Messi, Suarez și Neymar au fost colegi la Barcelona, formând unul dintre cele mai spectaculoase tridente din istoria fotbalului. În acea perioadă, cei trei au înscris 364 de goluri și au oferit 173 de pase decisive, contribuind la câștigarea unor trofee importante: La Liga, Cupa Spaniei, Liga Campionilor și Supercupa Europei.

După aventura de la Barcelona, Neymar a ajuns în Arabia Saudită, la Al-Hilal, în 2023, un transfer care a costat nu mai puțin de 90 de milioane de euro.

Totuși, la începutul acestui an, el s-a despărțit de echipă și s-a întors în Brazilia, la clubul unde și-a început cariera, Santos. Interesant e că, în câteva luni petrecute acasă, a jucat mai mult decât a reușit în tot timpul petrecut în Arabia Saudită.

🚨 Inter Miami are exploring the chance to recreate one of Barcelona's most iconic forward lines by reuniting Brazilian Neymar, with Argentine Lionel Messi and Uruguayan Luis Suárez. (Source: @MailSport) pic.twitter.com/hEujF5DECK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 11, 2025

„Reunirea ar fi incredibilă. Sunt prietenii mei!”

Înainte de plecarea sa, Neymar a spus că i-ar plăcea să joace din nou alături de Messi și Suarez, menționând că cei trei au rămas prieteni apropiați și țin în continuare legătura.

„Reunirea cu Messi și Suarez ar fi incredibilă! Sunt prietenii mei, încă vorbim între noi. Ar fi interesant să reînviem acest trio. Sunt fericit la Al-Hilal, dar în fotbal nu se știe niciodată!”, spunea Neymar în ianuarie, înainte de a pleca la Santos.