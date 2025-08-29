Nemaivăzut în fotbal: de ce a primit cartonaș roșu crainicul stadionului, la meciul Universitatea - Bașakșehir

Stanionul Ion Oblemenco „a explodat” la scurt timp după ce Universitatea Craiova a reușit să obțină calificarea în faza princiaplă a Conference League. Oltenii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol acasă, impunându-se în partidele oficiale cu Bașakșehir Istanbul, 2-1 în tur și 3-1 în manșa secundă.

Suporterii grupării din Bănie au trăit momente istorice, meciul care a decis calificarea fiind unul extrem de tenisonat, atât pe teren, cât și în tribune. Ultimul fluier al centralului Daniel Schlanger a declanșat nebunia pe arena din Craiova.

Conștienți de calificare, într-un moment în care scorul general ajunsese, deja, la 5-2, suporterii alb-albaștri au dat startul freneziei în tribune. Au început să facă valuri, să scandeze și să cânte imnul Universității cu un entuziasm cum numai la olteni găsești.

Crainicul arenei, eliminat de către arbitrul central

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul grupării din Bănie, a observat neliniștea din tribune și le-a cerut fanilor să pună stop manifestărilor turbulente. Toni Sorica, crainicul arenei, a transmis informația mai departe. „Un mesaj de la antrenorul nostru (n.r. Rădoi). Vă rugam, încetați cu valurile! Hai să ne încurajăm echipa!", le-a transmis Toni Sorica suporterilor nerăbdători să dea startul sărbătoarei.

Crainicul a fost ignorat complet de suflarea olteană, fapt ce l-a făcut să tragă cel de-al doilea semnal de alarmă: „Fără valuri până la final. Să ne concentrăm pe ultimele 10 minute. Mesaj de la Mirel Rădoi, antrenorul nostru!".

Tobias Reichel, arbitrul de rezervă, a văzut agitația creată de crainic și transmis informația către centralul Daniel Schlager, iar fluierașul a decis să-l elimine pe acesta, lucru probabil nemaiîntâlnit în fotbal.

Răspunsul tranșant al Peluzei Nord către UEFA

Înainte de startul partidei, galeria Universității Craiova a afișat un mesaj împotriva UEFA. Suporterii au fost extrem de supărați pe oficialii forului european, în contextul în care aceștia nu i-au lăsat pe fani să-și ducă la bun sfârșit o anumită secnografie, pregătită special pentru seara duelului cu turcii.

Peluza Nord intenționa să afișeze un banner cu un mesaj cu tentă istorică, cu trimite directă la unele dintre vechile conflicte dintre România și Turcia. UEFA a considerat mesajul ca fiind unul nepotrivit și violent, în contextul în care galeria a dorit să afișeze ca simbol sabia lui Ștefan cel Mare, aflată și astăzi la Istanbul.

Drept răspuns, Peluza Nord a abordat o altă atitudine față de forul european, iar mesajul afișat a fost unul dur, scurt și direct: „F**k UEFA!".

Rămâne de văzut dacă acest episod va afecta Universitatea Craiova la debutul în Conference League. UEFA ar putea amenda clubul sau chiar închide parțial stadionul Ion Oblemenco. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.